Imagini aeriene dramatice cu nava sub pavilion turcesc lovită de o dronă în Marea Neagră. Vasul se scufundă, bilanț tragic: 2 morți și 11 răniți - VIDEO

Publicat 5 oct. 2026, 16:15 Actualizat 5 oct. 2026, 17:18

Noi imagini aeriene surprinse în largul Mării Negre arată că nava sub pavilion turcesc, lovită de drone luni, 5 octombrie, în cursul dimineții a început să se scufunde. În urma atacului, 2 marinari au murit, unul este căutat în continuare, iar 11 au fost răniți. Incidentul a declanșat o amplă operațiune internațională de salvare, la care România are o participare semnificativă.

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