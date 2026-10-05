Imagini aeriene dramatice cu nava sub pavilion turcesc lovită de o dronă în Marea Neagră. Vasul se scufundă, bilanț tragic: 2 morți și 11 răniți - VIDEO

Noi imagini aeriene surprinse în largul Mării Negre arată că nava sub pavilion turcesc, lovită de drone luni, 5 octombrie, în cursul dimineții a început să se scufunde. În urma atacului, 2 marinari au murit, unul este căutat în continuare, iar 11 au fost răniți. Incidentul a declanșat o amplă operațiune internațională de salvare, la care România are o participare semnificativă.
Imagini aeriene MAI
Operațiunea este însă departe de a se fi încheiat. Un marinar este în continuare dat dispărut și este căutat de echipele de intervenție, în timp ce autoritățile pregătesc recuperarea trupului neînsuflețit al unei victime găsite pe o plută de salvare.
Circumstanțele exacte ale incidentului sunt investigate. Primele informații indică posibilitatea ca nava să fi fost lovită de o dronă, însă autoritățile nu au prezentat deocamdată concluzii oficiale privind cauza producerii tragediei.
Autoritățile maritime au intervenit de urgență după ce nava a transmis semnalul de primejdie. Imaginile care circulă online surprind vasul înclinat puternic într-o parte, în timp ce echipajul încearcă să se salveze, iar navele de intervenție se apropie de zona accidentului.
Potrivit informațiilor furnizate de Autoritatea Navală Română, incidentul s-a produs luni, 5 octombrie, în afara apelor teritoriale ale României. La ora aproximativă 11:00, Centrul Maritim de Coordonare a Salvării (MRCC Constanța) a fost alertat cu privire la un grav eveniment maritim petrecut în largul Mării Negre.
Imediat au fost mobilizate mai multe nave specializate de salvare. Printre acestea se numără „SAR APOLLO”, plecată din Sulina, „SAR ARTEMIS”, plecată din Dana 72, dar și nava „SAR ARES”, solicitată să participe la operațiunea de căutare și recuperare.
Trei dintre marinarii răniți au fost evacuați cu un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne și transportați pentru îngrijiri medicale. Alți opt membri ai echipajului au fost salvați de navele trimise în zonă și se află în afara oricărui pericol.