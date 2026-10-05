După introducerea TollRo, camioanele fug de autostrăzi și aglomerează șoselele, unde transportul costă cu 50% mai puțin

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 5 oct. 2026, 17:12

Introducerea sistemului TollRo, prin care camioanele sunt taxate în funcție de distanța parcursă și de norma de poluare, începe să schimbe traseele alese de transportatorii care circulă în România.

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