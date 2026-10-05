După introducerea TollRo, camioanele fug de autostrăzi și aglomerează șoselele, unde transportul costă cu 50% mai puțin
Camioanele fug de autostrăzi după introducerea TollRo
Introducerea sistemului TollRo, prin care camioanele sunt taxate în funcție de distanța parcursă și de norma de poluare, începe să schimbe traseele alese de transportatorii care circulă în România.
Primele mărturii din partea șoferilor și utilizatorilor drumurilor indică o revenire a traficului greu pe șoselele naționale, în condițiile în care circulația pe autostrăzi presupune tarife care pot fi de două ori mai mari.
Pentru camioanele de peste 12 tone, diferența este semnificativă. Indiferent de norma de poluare, tariful TollRo aplicat pe autostrăzi și drumuri expres este mai mare decât cel de pe drumurile naționale.
În aceste condiții, transportatorii care urmăresc reducerea costurilor pot alege drumurile naționale, chiar dacă traseul este mai lent și presupune un trafic mai aglomerat.
Tariful pe autostradă ajunge la dublul celui de pe drumurile naționale
Diferențele dintre tarifele TollRo sunt clare în funcție de categoria vehiculului.
Pentru vehiculele Euro VI și cele electrice, transportul pe autostrăzi și drumuri expres este taxat cu 0,48 lei pe kilometru, în timp ce pentru drumurile naționale tariful este de 0,24 lei pe kilometru.
În cazul vehiculelor Euro V și Euro IV, tariful ajunge la 0,55 lei pe kilometru pe autostrăzi și drumuri expres, față de 0,28 lei pe kilometru pe drumurile naționale.
Pentru camioanele Euro III, Euro II, Euro I și non-Euro, tariful este de 0,62 lei pe kilometru pe autostrăzi și drumuri expres și de 0,31 lei pe kilometru pe drumurile naționale.
Diferența de preț îi poate determina pe transportatori să renunțe la avantajul de timp oferit de autostrăzi pentru a reduce cheltuielile aferente fiecărui kilometru parcurs.
300 de kilometri pe autostradă înseamnă 60 de lei în plus
Un exemplu prezentat de un utilizator pe pagina de Facebook „Drum Expres Focșani-Brăila-Constanța” arată cât de mult poate conta diferența de tarif atunci când este aplicată pe un traseu mai lung.
„la 300 km, pe autostrada cu categoria lll prețul fără TVA este 120 lei iar pe național 60. Pe 300 de kilometri ai o economie de 60 lei care reprezintă contravaloarea la aproximativ 7 litri motorina fără TVA.”
Calculul prezentat de utilizator pune în evidență diferența dintre cele două variante de traseu. Pentru un transportator care efectuează în mod repetat curse de sute de kilometri, economiile rezultate din alegerea drumurilor naționale se pot acumula.
În schimb, autostrada oferă un avantaj important prin reducerea timpului de deplasare și, în anumite situații, printr-un traseu mai previzibil pentru traficul greu.
Șoferii spun că au început să vadă mai multe TIR-uri pe DN 2-E85
În mediul online au apărut deja mărturii ale unor șoferi care spun că au observat mai multe camioane pe drumurile naționale după introducerea taxării în funcție de distanță.
Un utilizator susține că schimbarea este vizibilă pe DN 2-E85, pe traseul dintre Focșani și zona Dumbrăveni-Tâmboești.
„De când cu taxa aceea este adevărat că sau înmulțit tirurile pe DN 2-E85 , înainte nu găseam un camion pe sosea de la Focșani până la Dumbrăveni -Tamboesti ...acuma întâlnesc minim 2-3”, a scris un alt utilizator.
O altă mărturie se referă la sectorul dintre Mărășești și Adjud, unde un șofer spune că a observat camioane care circulau pe drumul național în timp ce el se deplasa pe autostrada A7.
„Vineri mergeam pe A7 între Mărășești și Adjud și mă uitam la tirurile mergând în paralel cu mine pe E85”, este mărturia altui internaut.
E85, din nou aglomerat cu trafic greu
Un alt utilizator afirmă că a observat creșterea traficului pe E85 într-o zonă în care circulația devenise anterior mai redusă după deschiderea autostrăzii.
„Chiar ma miram aseara de ce era aglomerat E85 Buc-Urziceni, de unde devenise foarte liber de cand cu autostrada”, scrie în altă postare.
Mărturiile din mediul online indică astfel aceeași schimbare observată în mai multe zone: o parte dintre camioane ar fi revenit pe drumurile naționale pentru a evita costurile mai mari de pe autostrăzi.
Situația este comparată cu cea din Italia
Un alt utilizator face comparația cu situația din Italia, unde există diferențe între costurile asociate utilizării autostrăzilor și circulației pe drumurile naționale.
„Așa e și la italieni, toata lumea circula pe DN-uri, sau SS-uri cum se cheama la ei... doar firmele mari si cele straine isi permit sa-ti trimita camioanele pe autostrazi, pentru a economisi din timp.
Era ceva de asteptat, chiar ma gandeam, cand vor baga taxare pe autostrazi (eu anticipam 5-10 ani) se muta traficul inapoi pe DN-uri, dar a fost mai rapid”
Comentariul pune accentul pe diferența dintre costul transportului și timpul economisit prin utilizarea autostrăzii. În această logică, firmele care urmăresc reducerea cheltuielilor pot prefera drumurile naționale, în timp ce transportatorii pentru care timpul este prioritar pot continua să utilizeze autostrăzile.
TollRo vine după o directivă europeană
Sistemul TollRo este legat de implementarea la nivel european a Directivei (UE) 2022/362 a Parlamentului European și a Consiliului, cunoscută public și sub denumirea de Revizuirea Directivei Eurovinietei.
Obiectivul acestei reglementări este trecerea treptată de la sistemele de taxare bazate exclusiv pe perioadă — precum vinieta zilnică, lunară sau anuală — la mecanisme care țin cont de distanța parcursă și de caracteristicile de mediu ale vehiculului.
Taxarea este astfel legată de numărul de kilometri parcurși și de clasificarea emisiilor de CO₂ sau norma de poluare a vehiculului.
Sistemul urmărește aplicarea principiilor „poluatorul plătește” și „utilizatorul plătește”, în cadrul politicilor europene privind transportul rutier și reducerea impactului asupra mediului.
Costul transportului poate schimba traseul camioanelor
Diferența dintre tarifele aplicate pe autostrăzi și cele de pe drumurile naționale face ca alegerea traseului să aibă acum o componentă financiară suplimentară.
Pe distanțe mari, diferența de câțiva bani pe kilometru se transformă într-o sumă care poate deveni relevantă pentru firmele de transport. În cazul unui camion care parcurge sute sau mii de kilometri, alegerea drumului național poate reduce costul taxării.
Pe de altă parte, folosirea drumurilor naționale presupune acceptarea unui timp mai mare de deplasare și a unui trafic mixt în care camioanele circulă alături de autoturisme.
În discuțiile apărute online, unii utilizatori leagă această schimbare de creșterea traficului greu pe șoselele care au fost parțial degrevate după deschiderea unor tronsoane de autostradă.
„Se vor băga limite de tonaj”, este una dintre reacțiile apărute online
În comentariile referitoare la efectele TollRo au apărut și propuneri privind modul în care ar putea fi gestionat traficul greu revenit pe drumurile naționale.
„Se rezolva rapid si cu traficul greu pe DN-uri, se vor băga limite de tonaj șii traficul greu se va muta pe timp de noapte, cand nu sunt controale”, a comentat un alt utilizator.
Comentariul reflectă una dintre opiniile exprimate în mediul online în contextul creșterii traficului greu pe șoselele naționale după introducerea taxării în funcție de distanță.
Astfel, discuția despre TollRo nu se limitează la valoarea taxei plătite de transportatori. Schimbarea modului de taxare este legată și de traseele alese de camioane și de modul în care traficul greu este distribuit între autostrăzi, drumuri expres și drumurile naționale.
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