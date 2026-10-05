Ajutor pentru încălzire 2026: cine poate beneficia, limitele de venit și cum se calculează sumele

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 oct. 2026, 18:43

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă persoanelor singure și familiilor cu venituri reduse, pentru acoperirea unei părți din cheltuielile din sezonul rece. Potrivit Legii nr. 226/2021, limitele de venit sunt de 1.386 de lei pe membru de familie și de 2.053 de lei pentru persoanele singure.

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