Ajutor pentru încălzire 2026: cine poate beneficia, limitele de venit și cum se calculează sumele
Ajutor pentru încălzire
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă persoanelor singure și familiilor cu venituri reduse, pentru acoperirea unei părți din cheltuielile din sezonul rece. Potrivit Legii nr. 226/2021, limitele de venit sunt de 1.386 de lei pe membru de familie și de 2.053 de lei pentru persoanele singure.
Sprijinul poate fi acordat pentru încălzirea cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat sau combustibili solizi și/sau petrolieri. Valoarea ajutorului diferă în funcție de venit și de sistemul utilizat, iar procentul de compensare variază între 10% și 100% din valoarea de referință.
Cine poate primi ajutor pentru încălzire
Ajutorul pentru încălzirea locuinței este destinat familiilor și persoanelor singure care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, inclusiv cele referitoare la venituri.
Venitul mediu net lunar până la care poate fi acordat sprijinul este de:
1.386 de lei pe membru de familie.
2.053 de lei pentru o persoană singură.
În cazul familiilor, încadrarea se stabilește în funcție de venitul mediu net lunar pe membru, nu doar de venitul total al gospodăriei.
Ajutorul se acordă pentru o singură locuință, de domiciliu sau de reședință, și pentru un singur sistem de încălzire. Acesta este declarat de persoana singură sau de membrul familiei care devine titularul ajutorului.
Beneficiarii nu trebuie să primească alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței acordate în baza contractelor de muncă sau a legislației specifice anumitor ramuri economice.
Legea prevede acordarea ajutorului cetățenilor români care locuiesc în România, dar și unor persoane fără cetățenie română, în condițiile stabilite de actul normativ.
Ce sume se acordă
Valoarea ajutorului pentru încălzire se calculează în funcție de venitul beneficiarului și de sursa de încălzire utilizată.
Pentru gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi și/sau petrolieri, legea stabilește următoarele valori de referință minime:
250 de lei pe lună pentru încălzirea cu gaze naturale.
500 de lei pe lună pentru încălzirea cu energie electrică.
320 de lei pe lună pentru încălzirea cu combustibili solizi și/sau petrolieri.
Aceste valori reprezintă baza de calcul a ajutorului, nu sume acordate automat fiecărui beneficiar. Valoarea efectivă rezultă din aplicarea procentului corespunzător venitului, în condițiile prevăzute de lege.
În cazul energiei termice furnizate în sistem centralizat, valoarea de referință se stabilește lunar, în limita consumului mediu, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației.
Prin urmare, ajutorul pentru încălzire nu este destinat exclusiv celor care au facturi la gaze. Pot beneficia de sprijin și persoanele care folosesc încălzirea electrică, sistemul centralizat sau combustibili solizi și/sau petrolieri.
Calculul ajutorului în funcție de venit
Procentul de compensare scade pe măsură ce venitul crește. Pentru veniturile de până la 200 de lei, sprijinul poate acoperi 100% din valoarea de referință, în limita consumului facturat.
Ajutorul se calculează prin aplicarea următoarelor procente, în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure:
100% pentru venituri de până la 200 de lei.
90% pentru venituri între 200,1 și 320 de lei.
80% pentru venituri între 320,1 și 440 de lei.
70% pentru venituri între 440,1 și 560 de lei.
60% pentru venituri între 560,1 și 680 de lei.
50% pentru venituri între 680,1 și 920 de lei.
40% pentru venituri între 920,1 și 1.040 de lei.
30% pentru venituri între 1.040,1 și 1.160 de lei.
20% pentru venituri între 1.160,1 și 1.280 de lei.
10% pentru familiile cu venituri între 1.280,1 și 1.386 de lei pe membru.
10% pentru persoanele singure cu venituri între 1.280,1 și 2.053 de lei.
Diferența dintre familii și persoanele singure apare la limita superioară de venit. Pentru familii, plafonul este de 1.386 de lei pe membru, în timp ce o persoană singură poate beneficia de sprijin până la un venit de 2.053 de lei.
De exemplu, pentru un beneficiar care se încadrează la o compensare de 50%, aplicarea procentului la o valoare de referință de 250 de lei pentru gaze naturale conduce la un ajutor calculat de 125 de lei pe lună. Suma acordată nu poate depăși contravaloarea consumului facturat.
Cum se plătește ajutorul
Pentru energia termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale și energie electrică, ajutorul se reflectă în factura emisă de furnizor. Valoarea sprijinului este scăzută lunar din suma datorată pentru consum.
Ajutorul nu poate depăși valoarea consumului facturat. Dacă factura este mai mică decât ajutorul calculat, sprijinul se limitează la contravaloarea consumului. Dacă factura este mai mare, se acordă suma calculată potrivit procentului corespunzător venitului.
Consumul de gaze naturale și energie electrică se stabilește lunar, pe baza indicațiilor contoarelor.
Pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, mecanismul este diferit: contravaloarea ajutorului se plătește direct titularului.
În situația în care două sau mai multe familii ori persoane singure locuiesc în același spațiu, ajutorul pentru energie termică, gaze naturale și energie electrică se acordă în numele titularului contractului sau al convenției individuale încheiate cu furnizorul, în condițiile prevăzute de lege. Sprijinul pentru aceeași factură nu se acordă separat fiecărei familii.
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