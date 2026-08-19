SURSE. Legea Salarizării, respinsă de Comisia Europeană. România vrea creștere de 16 miliarde de lei, deși s-au negociat doar 8 miliarde

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 20:43

Alexandru Nazare și Dragoș Pîslaru nu au reușit să-i convingă pe europeni că Legea Salarizării propusă de guvernul demis este bună. Comisia Europeană a respins proiectul, iar acum România este la un pas să piardă aproape 800 de milioane de euro din banii de la UE.

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