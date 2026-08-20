Ciucu propune redenumirea unui parc din București în Parcul „Nadia Comăneci”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a propus joi consilierilor generali să analizeze posibilitatea redenumirii Parcului Izvor în Parcul „Nadia Comăneci”, la solicitarea Comitetului Olimpic și Sportiv Român.
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, le-a propus joi consilierilor municipali să discute oportunitatea schimbării numelui Parcului Izvor în Parcul „Nadia Comăneci”, în anul în care se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 101010 din istoria gimnasticii, obținută de marea sportivă la Jocurile Olimpice de la Montreal.
Solicitarea Comitetului Olimpic Român
Inițiativa a venit la solicitarea Comitetului Olimpic și Sportiv Român, iar edilul a sugerat ca subiectul să fie analizat în cadrul unor dezbateri între liderii grupurilor politice din Consiliul General al Municipiului București.
„Sunt oameni care îşi doresc acest lucru. Sunt alţi oameni care, poate, sunt mai conservatori şi nu îşi doresc, dar cu siguranţă faptul că anul acesta Comitetul Olimpic Român a celebrat-o pe Nadia Comăneci aşa cum a făcut-o pentru mine a însemnat foarte mult. Şi cred că şi pentru Bucureşti. Nadia Comăneci a locuit o bună parte, din momentul în care era sportivă activă, în Bucureşti”, a declarat Ciprian Ciucu.
Proiecte de regenerare urbană pe malurile Dâmboviței
Declarațiile au fost făcute după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat o hotărâre privind colaborarea dintre Municipalitate și Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, pentru proiecte de amenajare și regenerare urbană a râului Dâmbovița.
Parteneriatul vizează planificarea și derularea unor proiecte comune de intervenție tehnică, reabilitare, ecologizare și revitalizare a malurilor și albiei Dâmboviței pe segmentul care traversează Bucureștiul.
Printre obiective se numără regenerarea spațiilor verzi și albastre, modernizarea zonelor naturale cu valoare ecologică și peisagistică, păstrarea regimului hidrologic natural și aplicarea unor soluții bazate pe natură pentru adaptarea la schimbările climatice.
Proiectele ar urma să contribuie și la obiectivul Bucureștiului de a deveni unul dintre cele 100100100 de orașe neutre din punct de vedere climatic.