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Politica· 1 min citire
Miruță se contrazice cu Metrorex. Ministrul interimar de la Transporturi spune că metroul nu rămâne fără curent
Miruță spune că nu se taie curentul la metrou, deși angajații susțin altceva. Foto/Arhivă
Ministrul interimar de la Transporturi, Radu Miruță, a declarat că Metrorex nu este în pericol să rămână fără furnizarea de energie electrică. Reacția oficialului vine după ce reprezentanții companiei au spus că, din cauza datoriilor către Hidroelectrica metroul ar putea rămâne în beznă.
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