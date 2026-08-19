Curățenie în forță, în București: monumente curățate cu peste 2 milioane de euro

Mai multe monumente istorice din București au trecut prin operațiuni de curățare și restaurare, iar Primăria Capitalei a publicat imagini comparative care arată diferențele dintre aspectul acestora înainte și după intervenții.
Municipalitatea anunță că lucrările fac parte dintr-un program destinat celor 332 de monumente istorice aflate în administrarea Centrului de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”. Valoarea estimată a procedurii de achiziție pentru aceste servicii se ridică la aproximativ 2,5 milioane de euro, arată Buletin de București.
332 de monumente intră în programul de întreținere
Lista obiectivelor administrate de instituție cuprinde statui, plăci comemorative, obeliscuri, basoreliefuri, sculpturi și ansambluri monumentale. Acestea sunt realizate din materiale diverse, precum bronz, marmură, granit sau alte tipuri de piatră.
În timp, monumentele sunt afectate de factori de mediu și de intervenții umane. Praful, excrementele păsărilor, graffiti-ul, umezeala, oxidarea, petele și apariția mușchilor sau algelor pot deteriora suprafețele.
Primăria Capitalei explică faptul că întreținerea periodică este necesară nu doar pentru aspectul monumentelor, ci și pentru conservarea acestora pe termen lung.
Curățarea monumentelor presupune proceduri complexe
Intervențiile asupra unor obiective istorice nu se limitează la simpla spălare a suprafețelor. În funcție de material și de gradul de degradare, specialiștii pot efectua operațiuni precum desprăfuirea, hidrofobizarea, patinarea și chituirea.
De asemenea, lucrările pot include îndepărtarea graffiti-urilor, eliminarea urmelor de oxizi de pe piatră și bronz, completarea unor elemente lipsă sau degradate, precum și demontarea și remontarea anumitor plăci din piatră.
În anumite cazuri sunt necesare și lucrări de vopsire sau refacerea unor componente deteriorate.
Laser, apă sub presiune și gheață carbonică
Pentru curățarea suprafețelor sunt utilizate mai multe tehnologii, alese în funcție de natura materialului și de starea monumentului.
Printre metodele menționate de municipalitate se află curățarea cu laser, utilizarea jeturilor de apă sub presiune, tratamente cu substanțe chimice și sablarea cu gomaj uscat sau cu gheață carbonică.
Procedurile diferă de la un monument la altul, deoarece intervenția trebuie adaptată materialului și tipului de degradare. O operațiune poate dura de la câteva zile până la câteva săptămâni.
Intervențiile necesită aprobări speciale
Curățarea unui monument istoric presupune respectarea unor reguli stricte. Potrivit Primăriei Capitalei, înainte de efectuarea lucrărilor sunt necesare avize din partea Ministerului Culturii, precum și teste și analize pentru identificarea caracteristicilor materialelor asupra cărora se intervine.
Scopul este evitarea unor proceduri care ar putea afecta iremediabil suprafața sau detaliile originale ale monumentelor.
Autoritatea locală susține că întreținerea periodică are un rol important în prevenirea degradărilor ireversibile și în prelungirea duratei de viață a operelor de artă din spațiul public.
Procedura pentru serviciile de curățare și întreținere a celor 332 de monumente a fost lansată la finalul anului 2024, cu o valoare estimată de aproximativ 2,5 milioane de euro.