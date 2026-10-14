Alexandru Nazare, avertisment înaintea bugetului pe 2027: deficitul trebuie redus
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Guvernul alocă suplimentar peste 2 miliarde de lei Ministerului Transporturilor și Ministerului Mediului pentru plata facturilor aferente proiectelor finanțate prin PNRR. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că suma totală destinată investițiilor prin acest program va depăși 46,5 miliarde de lei în 2026, echivalentul a aproximativ 8,7 miliarde de euro.
Guvernul mobilizează peste 2 miliarde de lei pentru plata facturilor aferente proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu fonduri direcționate către Ministerul Transporturilor și Ministerul Mediului. Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, anunță că plățile efectuate pentru investițiile PNRR în 2026 vor depăși 46,5 miliarde de lei, adică aproape 8,7 miliarde de euro. În paralel, acesta avertizează că România trebuie să clarifice obligațiile financiare rămase înainte de construirea bugetului pentru 2027.
Anunțul a fost făcut miercuri seară, în aceeași zi în care PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu, condiționând participarea la guvernare de includerea a zece priorități economice și sociale în programul Executivului.
Peste 2 miliarde de lei pentru facturile din Transporturi și Mediu
Alexandru Nazare a explicat că suplimentarea bugetelor celor două ministere va permite continuarea plăților către firmele care execută lucrări prin PNRR. Banii sunt mobilizați prin mecanisme de flexibilitate bugetară și prin utilizarea rezervelor prevăzute încă de la începutul anului.
Ministrul interimar al Finanțelor susține că investițiile nu trebuie să fie blocate de întârzieri la plată și că firmele implicate în proiecte au nevoie de predictibilitate financiară.
Potrivit acestuia, asigurarea fondurilor necesare pentru facturile restante contribuie la menținerea activității economice, la plata subcontractorilor și furnizorilor și la protejarea locurilor de muncă.
Câți bani au fost plătiți deja pentru proiectele PNRR
Datele prezentate de Alexandru Nazare arată că, până la 12 octombrie, statul efectuase plăți de 44,3 miliarde de lei pentru proiectele finanțate prin PNRR.
Din totalul sumelor achitate:
28,6 miliarde de lei au fost alocate componentei de granturi;
15,7 miliarde de lei au revenit componentei de împrumuturi.
În aceste valori sunt incluse finanțarea europeană, contribuția națională, TVA și alte cheltuieli suportate de la bugetul de stat.
Prin suplimentările anunțate și prin fondurile disponibile în bugetele celor două ministere, efortul bugetar aferent investițiilor PNRR din 2026 ar urma să depășească 46,5 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 8,7 miliarde de euro.
Unde ajung cele peste 2 miliarde de lei
Cea mai mare parte a banilor este destinată infrastructurii de transport, în special proiectelor feroviare și autostrăzilor. Potrivit repartizării prezentate de ministrul interimar al Finanțelor, fondurile suplimentare sunt distribuite astfel:
1,33 miliarde de lei pentru infrastructura feroviară;
409 milioane de lei pentru autostrăzi;
53 de milioane de lei pentru infrastructura locală;
353 de milioane de lei pentru investițiile de mediu.
Alexandru Nazare a subliniat că aceste plăți au efecte directe asupra economiei, deoarece asigură lichidități companiilor care execută lucrări și permit continuarea proiectelor aflate în desfășurare.
Avertismentul lui Alexandru Nazare înainte de bugetul pe 2027
Dincolo de suplimentarea fondurilor, ministrul interimar al Finanțelor atrage atenția asupra necesității de a clarifica situația tuturor proiectelor PNRR înainte de încheierea programului.
Nazare cere ministerelor și coordonatorilor de reforme și investiții să stabilească exact ce lucrări au fost finalizate, ce facturi au fost emise și ce obligații financiare vor rămâne de achitat. Unele dintre acestea ar putea necesita identificarea unor surse alternative de finanțare.
Oficialul avertizează că bugetul pentru 2027 nu poate fi construit pe estimări incerte sau pe facturi care apar după închiderea programului.
În opinia sa, autoritățile trebuie să aibă o imagine completă asupra obligațiilor asumate, pentru a evita transferarea unor presiuni financiare neprevăzute asupra bugetului de anul viitor.
Mesaj direct pentru bugetul pe 2027: deficitul trebuie redus
Alexandru Nazare a transmis că România trebuie să respecte angajamentele europene privind reducerea deficitului bugetar, fără să sacrifice investițiile publice care susțin economia.
Ministrul interimar consideră că viitorul buget trebuie construit pe baza unei prioritizări riguroase a cheltuielilor și a unei evaluări realiste a resurselor disponibile.
Acesta susține că disciplina bugetară presupune finanțarea proiectelor care pot fi susținute, achitarea obligațiilor asumate și evitarea acumulării unor noi presiuni asupra finanțelor publice.
În acest context, plățile suplimentare pentru proiectele PNRR reprezintă atât o măsură de susținere a investițiilor aflate în derulare, cât și o provocare pentru planificarea bugetară a anului 2027.
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