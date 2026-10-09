România a încasat peste 301 milioane de euro din PNRR. Nazare cere evaluarea proiectelor pentru bugetul din 2027

România a încasat peste 301 milioane de euro din PNRR, fonduri aferente cererii de plată nr. 3 care fuseseră suspendate de Comisia Europeană, a anunțat Alexandru Nazare. În urma acestei plăți, totalul sumelor primite prin program ajunge la aproximativ 13,27 miliarde de euro. Nazare solicită o evaluare a investițiilor, reformelor și obligațiilor financiare rămase, pentru pregătirea rectificării bugetare și a bugetului pentru 2027.
Peste 298 de milioane de euro sunt fonduri nerambursabile
Din suma încasată, 298,6 milioane de euro reprezintă granturi nerambursabile, iar aproximativ 2,6 milioane de euro sunt împrumuturi, potrivit datelor prezentate de Alexandru Nazare.
Acesta precizează că fondurile au fost recuperate în urma eforturilor instituționale și a dialogului cu Comisia Europeană pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România.
Încasările au o importanță directă pentru finanțarea deficitului bugetar și administrarea lichidităților Trezoreriei Statului, explică Nazare.
„Fiecare euro atras din fonduri europene, în special din componenta nerambursabilă, contribuie la diminuarea presiunii asupra finanțării bugetului și la o gestionare mai eficientă a resurselor publice”, afirmă acesta.
Nazare cere verificarea investițiilor și a sumelor rămase de plată
Alexandru Nazare subliniază că evaluarea PNRR trebuie să depășească analiza sumelor încasate și să urmărească rezultatele investițiilor și reformelor.
„Dar perioada următoare nu mai este doar despre câți bani încasăm. Este despre ce am realizat cu acești bani, ce reforme am implementat, ce investiții mai putem finaliza şi care sunt obligațiile financiare rămase”, transmite acesta.
În acest sens, Nazare solicită o analiză pentru fiecare investiție, care să arate ce proiecte au fost finalizate, ce impact au avut în economie și care mai pot fi duse la bun sfârșit. Evaluarea trebuie să clarifice și sumele rămase de plată, precum și sursele din care vor fi finanțate.
Totodată, el arată că rezultatele obținute de instituții, autorități locale și beneficiari trebuie evaluate inclusiv prin beneficiile economice și sociale pe care le produc.
Situația financiară a PNRR, esențială pentru bugetul din 2027
Ministerul Finanțelor a solicitat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și ordonatorilor de credite să actualizeze și să consolideze informațiile privind situația financiară a PNRR, potrivit mesajului.
Datele vor sta la baza discuțiilor privind rectificarea bugetară din acest an și fundamentarea bugetului pentru 2027. Analiza va viza necesarul de finanțare, prioritizarea investițiilor și obligațiile care vor trebui acoperite din bugetul național.
Nazare precizează că bugetul anului curent a fost construit pe ipoteza atragerii integrale a finanțărilor PNRR programate pentru acest an, în corelație cu cheltuielile prevăzute pentru investiții și reforme.
Pe măsură ce procesul de evaluare și închidere a programului avansează, autoritățile trebuie să stabilească ce sume vor fi efectiv încasate, ce cheltuieli au fost deja realizate și ce investiții necesită continuarea finanțării.
„Această situație trebuie consolidată și prezentată public, cu toate implicațiile financiare, pentru ca deciziile privind bugetul anului următor să pornească de la o imagine completă și realistă”, afirmă Alexandru Nazare.
Reformele trebuie să producă schimbări reale, nu doar să îndeplinească formal obligațiile
Evaluarea solicitată vizează și aplicarea efectivă a reformelor asumate prin PNRR. Nazare susține că îndeplinirea formală a acestora pentru încasarea fondurilor nu este suficientă.
O atenție deosebită trebuie acordată reformelor care influențează cheltuielile permanente ale statului, funcționarea administrației și competitivitatea economiei, potrivit acestuia.
„Succesul PNRR nu trebuie măsurat exclusiv în miliarde de euro încasate, ci în reforme structurale care produc schimbări reale în viața oamenilor și în investiții care cresc potențialul economic al României”, subliniază Nazare.
În perspectiva viitorului cadru financiar european, el pledează pentru o abordare orientată spre rezultate și beneficii concrete pentru cetățeni, nu doar spre absorbția fondurilor. Bugetul pentru 2027 trebuie să reflecte proiectele realizate, investițiile rămase de finalizat și capacitatea României de a le finanța responsabil.