România a încasat peste 301 milioane de euro din PNRR. Nazare cere evaluarea proiectelor pentru bugetul din 2027

Scris de Darius Stănescu Publicat: 9 oct. 2026, 18:28

România a încasat peste 301 milioane de euro din PNRR, fonduri aferente cererii de plată nr. 3 care fuseseră suspendate de Comisia Europeană, a anunțat Alexandru Nazare. În urma acestei plăți, totalul sumelor primite prin program ajunge la aproximativ 13,27 miliarde de euro. Nazare solicită o evaluare a investițiilor, reformelor și obligațiilor financiare rămase, pentru pregătirea rectificării bugetare și a bugetului pentru 2027.

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