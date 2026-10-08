Miniștrii zonei euro cer Franței să adopte bugetul pentru 2027 pentru a calma piețele financiare

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 oct. 2026, 22:46

Franța se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a prezenta un buget credibil pentru 2027, după ce costurile de finanțare ale statului au urcat la niveluri nemaiatinse de aproape un sfert de secol. Miniștrii de Finanțe din zona euro și Banca Centrală Europeană au cerut joi autorităților de la Paris să ofere un plan fiscal care să restabilească încrederea investitorilor.

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