Conf. univ. dr. Constantin Gîngu, de la chirurgia robotică la transplantul renal. Un profil de înaltă complexitate în urologia europeană

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 oct. 2026, 13:32

Într-o epocă a supraspecializării, în care majoritatea chirurgilor de înaltă performanță se concentrează asupra unor domenii operatorii restrânse, Conf. univ. dr. Constantin Gîngu se remarcă printr-o amplitudine și o complexitate chirurgicală rar întâlnite în urologia europeană.

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