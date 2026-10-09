Conf. univ. dr. Constantin Gîngu, de la chirurgia robotică la transplantul renal. Un profil de înaltă complexitate în urologia europeană

Într-o epocă a supraspecializării, în care majoritatea chirurgilor de înaltă performanță se concentrează asupra unor domenii operatorii restrânse, Conf. univ. dr. Constantin Gîngu se remarcă printr-o amplitudine și o complexitate chirurgicală rar întâlnite în urologia europeană.
Conf. univ. dr. Constantin Gîngu, unul dintre cele mai complexe profiluri chirurgicale din urologia europeană
Dincolo de activitatea academică, profilul său este definit de un volum operator impresionant, de diversitatea intervențiilor și de capacitatea de a aborda patologii dintre cele mai dificile, utilizând atât chirurgia clasică, cât și tehnologiile de ultimă generație.
Chirurgia uro-oncologică majoră, prin abord robotic, laparoscopic și deschis, reprezintă una dintre componentele centrale ale activității sale. Experiența acumulată în intervenții oncologice complexe, asociată unei cazuistici importante, conturează un profil chirurgical de înaltă performanță.
Ceea ce îl individualizează însă este extraordinara diversitate a competențelor operatorii: chirurgie reconstructivă complexă, uretroplastii cu grefe de mucoasă bucală, chirurgie percutanată a litiazei renale, endourologie înaltă și joasă și transplant renal.
Transplantul renal ocupă un loc distinct în această activitate, fiind una dintre cele mai exigente ramuri chirurgicale, care presupune precizie vasculară, competențe reconstructive și experiență în gestionarea unor situații operatorii de mare complexitate.
Reunirea acestor domenii într-un singur parcurs profesional reprezintă o caracteristică deosebită. În marile centre europene, asemenea competențe sunt frecvent distribuite între mai mulți chirurgi supraspecializați.
De la performanța individuală la construirea unei școli chirurgicale
O altă dimensiune esențială a activității Conf. univ. dr. Constantin Gîngu este contribuția la întemeierea și dezvoltarea unei școli de chirurgie robotică urologică la București. Prin activitatea de proctorat, educație tehnică și formare operatorie, experiența sa este transmisă noilor generații de chirurgi urologi.
Această combinație între activitate chirurgicală intensă, complexitate oncologică, chirurgie reconstructivă, transplant renal, inovație tehnologică și formarea profesională a altor chirurgi conferă profilului său o dimensiune aparte.
Într-o Europă medicală dominată de supraspecializare, Conf. univ. dr. Constantin Gîngu ilustrează modelul rar al chirurgului urolog complet, capabil să integreze aproape întregul spectru al chirurgiei urologice moderne la un nivel înalt de complexitate.
Performanța sa profesională nu se definește doar prin numărul și dificultatea intervențiilor, ci și prin capacitatea de a construi o școală chirurgicală și de a transmite mai departe experiența acumulată.
Astfel, conf. univ. dr. Constantin Gîngu, nu este doar un chirurg de mare complexitate, ci un reper al versatilității operatorii și al evoluției chirurgiei urologice românești.