Vin noi scumpiri la biletele de avion! Șeful Ryanair avertizează că prețurile ar putea crește și în 2027. Cât va mai dura criza

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 oct. 2026, 07:33

Biletele de avion ar putea deveni tot mai scumpe în următoarele luni, iar creșterile de preț s-ar putea prelungi și în 2027. Michael O'Leary, directorul general al grupului Ryanair, avertizează că firmele aeriene din Europa se vor confrunta cu prețuri ridicate ale combustibilului încă 12-18 luni. Situația este provocată de războiul cu Iranul, care a dus la o creștere puternică a costurilor pentru transportatorii aerieni.

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