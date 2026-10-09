Vin noi scumpiri la biletele de avion! Șeful Ryanair avertizează că prețurile ar putea crește și în 2027. Cât va mai dura criza

Biletele de avion ar putea deveni tot mai scumpe în următoarele luni, iar creșterile de preț s-ar putea prelungi și în 2027. Michael O'Leary, directorul general al grupului Ryanair, avertizează că firmele aeriene din Europa se vor confrunta cu prețuri ridicate ale combustibilului încă 12-18 luni. Situația este provocată de războiul cu Iranul, care a dus la o creștere puternică a costurilor pentru transportatorii aerieni.
Biletele de avion s-ar putea scumpi cu până la 20% în 2027
Combustibilul folosit de avioane este în prezent cu aproximativ 50% mai scump decât înainte de izbucnirea conflictului cu Iranul. Potrivit șefului Ryanair, aceste prețuri ridicate s-ar putea menține până în 2028, ceea ce ar însemna costuri mai mari pentru companiile aeriene și, implicit, pentru pasageri.
Michael O'Leary a avertizat anterior că biletele de avion ar putea costa cu până la 20% mai mult în vara anului 2027. Acesta se așteaptă ca tarifele să continue să crească în lunile următoare, pe măsură ce transportatorii vor fi nevoiți să acopere cheltuielile tot mai mari.
Șeful Ryanair avertizează că prețurile combustibilului vor rămâne ridicate
În cadrul unei conferințe de presă organizate de asociația Airlines for Europe (A4E), directorul Ryanair a explicat că următorul an va fi unul dificil pentru companiile aeriene. Creșterea prețurilor combustibilului le afectează câștigurile, iar situația ar putea deveni și mai complicată în 2027.
"Anul viitor, cu toţii ne vom confrunta cu o provocare enormă în privinţa costurilor", a afirmat șeful Ryanair. Acesta a explicat că prețurile mari ale combustibilului pun o presiune tot mai mare asupra profiturilor companiilor aeriene.
Numeroși transportatori folosesc contracte prin care încearcă să se protejeze de schimbările bruște ale prețurilor combustibilului. Totuși, multe companii vor intra în 2027 cu o protecție mai redusă, ceea ce înseamnă că vor resimți mai puternic scumpirile.
Europa s-ar putea confrunta cu un deficit de combustibil pentru avioane
Pe lângă prețurile ridicate, au apărut și îngrijorări privind cantitatea de combustibil disponibilă în Europa. Analiștii au avertizat că ar putea exista un deficit în ultimele trei luni ale anului, însă Michael O'Leary nu se așteaptă la probleme majore de aprovizionare.
"Nu există nicio îndoială în privinţa disponibilităţii combustibilului pentru avioane în Europa în această iarnă sau, sincer, nici în vara viitoare", a declarat acesta. Șeful Ryanair consideră, astfel, că principala problemă pentru companiile aeriene va rămâne prețul combustibilului, nu lipsa acestuia, conform Reuters.
Companiile aeriene încep să majoreze tarifele. Pasagerii vor suporta costurile
Mai multe companii aeriene europene au început deja să scumpească biletele pentru a acoperi o parte din cheltuielile suplimentare cu combustibilul. Michael O'Leary susține că transportatorii nu pot suporta singuri aceste creșteri și că o parte dintre costuri vor ajunge inevitabil la pasageri.
"Companiile aeriene nu pot supravieţui dacă nu transferă aceste costuri exorbitante ale combustibilului în preţuri mai mari, iar pasagerii vor trebui să plătească", a declarat O'Leary. Ulterior, acesta a descris situația drept o criză în toată regula.
La conferința A4E au participat și directorii generali ai Air France-KLM, Lufthansa, easyJet și IAG, grupul care deține British Airways. Creșterea costurilor combustibilului afectează deja mai mulți transportatori europeni, iar majorarea tarifelor este una dintre măsurile prin care aceștia încearcă să facă față cheltuielilor.