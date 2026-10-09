Virusul West Nile face victime în România! 8 persoane au murit, iar Bucureștiul are cele mai multe cazuri

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 oct. 2026, 13:10

Opt persoane infectate cu virusul West Nile au murit în România, iar numărul îmbolnăvirilor a ajuns la 121, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în București, iar autoritățile le recomandă oamenilor să se protejeze împotriva înțepăturilor de țânțari.

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