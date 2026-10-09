Virusul West Nile face victime în România! 8 persoane au murit, iar Bucureștiul are cele mai multe cazuri

Opt persoane infectate cu virusul West Nile au murit în România, iar numărul îmbolnăvirilor a ajuns la 121, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în București, iar autoritățile le recomandă oamenilor să se protejeze împotriva înțepăturilor de țânțari.
Virusul West Nile, 121 de cazuri și 8 decese în România
În perioada 3 iunie – 7 octombrie 2026, la nivel național au fost raportate 121 de cazuri de infecție cu virusul West Nile. Dintre acestea, 108 au fost confirmate, iar alte 13 sunt considerate probabile.
În același interval, autoritățile sanitare au raportat opt decese în rândul persoanelor infectate. Potrivit INSP, toate persoanele decedate erau vârstnice și sufereau și de alte afecțiuni medicale.
Bucureștiul, pe primul loc la numărul infectărilor cu virusul West Nile
Cele mai multe îmbolnăviri au fost înregistrate în Capitală, unde au fost raportate 45 de cazuri. Urmează județul Ilfov, cu 12 cazuri, și Giurgiu, cu 11. În Călărași și Ialomița au fost raportate câte șapte cazuri, iar în Brăila, cinci. Alte îmbolnăviri au fost înregistrate în Argeș, Bihor, Botoșani, Buzău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Iași, Mureș, Prahova, Olt, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Vaslui și Vrancea.
Cum ne putem proteja de virusul West Nile. Recomandările INSP
Pentru a reduce riscul de infectare, specialiștii recomandă evitarea înțepăturilor de țânțari. Oamenii sunt sfătuiți să poarte haine cu mâneci lungi și pantaloni lungi, în special atunci când petrec timp în aer liber, și să folosească produse repelente împotriva insectelor. De asemenea, INSP recomandă montarea plaselor de protecție la ferestre și utilizarea insecticidelor în locuință sau în jurul acesteia. O altă măsură este eliminarea apei stagnante din gospodării, inclusiv din recipiente și bălți, precum și îndepărtarea gunoiului menajer.