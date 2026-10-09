Pensionarii ar putea pierde și mai mulți bani din 2027. Pragul de 3.000 de lei pentru plata CASS ar putea fi redus

Publicat 9 oct. 2026, 11:03 Sursă Realitatea PLUS

Pensionarii ar putea fi nevoiți să plătească în continuare contribuția la sănătate și în 2027, iar pragul de 3.000 de lei ar putea fi redus. În contextul presiunilor asupra bugetului, viitorul Guvern va trebui să decidă dacă păstrează actualele reguli, le modifică sau elimină măsura. O eventuală reducere a pragului ar însemna că și pensionarii cu venituri mai mici ar putea ajunge să plătească CASS, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre taxe pensionaripensii romania