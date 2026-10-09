Pensionarii ar putea pierde și mai mulți bani din 2027. Pragul de 3.000 de lei pentru plata CASS ar putea fi redus

Pensionarii ar putea fi nevoiți să plătească în continuare contribuția la sănătate și în 2027, iar pragul de 3.000 de lei ar putea fi redus. În contextul presiunilor asupra bugetului, viitorul Guvern va trebui să decidă dacă păstrează actualele reguli, le modifică sau elimină măsura. O eventuală reducere a pragului ar însemna că și pensionarii cu venituri mai mici ar putea ajunge să plătească CASS, conform Realitatea PLUS.
Taxa pe sănătate ar putea fi aplicată și pensiilor sub 3.000 de lei
În prezent, pensionarii care încasează peste 3.000 de lei plătesc o contribuție de 10% la sănătate, aplicată doar sumei care depășește acest prag. Viitorul Executiv ar putea lua în calcul menținerea măsurii sau modificarea pragului, în funcție de situația bugetară. Pensionarii cer eliminarea contribuției și susțin că au plătit asigurări de sănătate de-a lungul vieții. Aceștia sunt nemulțumiți că măsura a fost introdusă într-o perioadă de austeritate, în condițiile în care veniturile lor nu mai acoperă cheltuielile zilnice.
Pensiile ar putea crește cu doar 7% în 2027. Câți bani ar primi pensionarii
Pe lângă incertitudinile legate de plata CASS, pensionarii așteaptă și o decizie privind indexarea pensiilor. Veniturile acestora nu au mai fost majorate în funcție de inflație de doi ani, iar pentru 2027 nu există încă o decizie clară. Specialiștii vorbesc despre o posibilă indexare de numai 7%, procent care nu ar acoperi creșterea prețurilor. În cazul unei pensii de 1.281 de lei, majorarea ar însemna aproximativ 90 de lei în plus pe lună.