Fraudă de peste 3,1 milioane de lei din fonduri europene pentru irigații în Galați. Patru persoane și două firme, trimise în judecată

Un dosar de fraudă cu fonduri europene ajunge în instanță, după ce procurorii DNA Galați au trimis în judecată patru persoane și două societăți comerciale. Ancheta vizează obținerea ilegală a peste 3,1 milioane de lei, bani destinați unor proiecte pentru reabilitarea sistemelor de irigații din județul Galați.
Potrivit procurorilor, persoanele implicate ar fi pus la punct un mecanism prin care ar fi fost influențate procedurile de achiziție, ar fi fost ascuns un conflict de interese și ar fi fost folosite documente cu date nereale pentru justificarea cheltuielilor.
Contracte de peste 8,5 milioane de lei pentru lucrări de irigații
Conform anchetatorilor, faptele cercetate s-ar fi desfășurat în perioada ianuarie 2017 - octombrie 2018, în cadrul a două proiecte de irigații din județul Galați.
Valoarea totală a contractelor de execuție încheiate pentru cele două proiecte a fost de 8.581.069,48 de lei, arată news.ro.
DNA susține că, pentru obținerea finanțării prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), membrii grupului ar fi întocmit și folosit documente care nu reflectau realitatea.
Procurorii susțin că prin aceste documente ar fi fost ascuns un presupus conflict de interese între beneficiarul proiectelor, persoanele implicate în procedura de evaluare a ofertelor și societatea care a obținut contractele.
Firma administrată de soția beneficiarului ar fi câștigat contractele
Potrivit anchetei, beneficiarul proiectelor era reprezentat de C.I., în timp ce comisia care a evaluat ofertele ar fi fost condusă de D.P., contabila organizației.
În același timp, firma care ar fi câștigat contractele era administrată de C.V., soția lui C.I.
Procurorii susțin că legăturile dintre persoanele implicate nu ar fi fost menționate în documentele depuse în cadrul procedurilor de achiziție, astfel încât situația să nu împiedice obținerea contractelor și a finanțării europene.
În dosar sunt vizate Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI) Fundeni Plot 59, reprezentanții săi de fapt și de drept C.I. și N.A., societatea executantă SC Hidraconstruct Geovig SRL și administratorul acesteia, C.V.
D.P., persoana care a avut atribuții în cadrul procedurii de evaluare și care era desemnată să efectueze controlul financiar preventiv propriu, este acuzată de complicitate.
Facturi și ordine de plată cu date nereale
După atribuirea contractelor, mecanismul investigat de DNA ar fi continuat prin documentele folosite pentru decontarea banilor europeni.
Potrivit procurorilor, la AFIR ar fi fost depuse 17 facturi fiscale și 22 de ordine de plată care ar fi conținut informații nereale.
Anchetatorii susțin că, prin aceste documente, s-ar fi creat aparența că plățile pentru lucrările executate au fost efectuate în mod real și definitiv.
DNA afirmă că în circuitul financiar ar fi fost utilizată și o societate interpusă, prin intermediul căreia aceleași sume de bani ar fi fost transferate succesiv. Mecanismul ar fi avut scopul de a justifica în acte cheltuielile și de a permite decontarea fondurilor.
Prejudiciul depășește 3,19 milioane de lei
În urma verificărilor, procurorii DNA au calculat un prejudiciu de 3.190.916 lei.
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în dosarul penal pentru recuperarea prejudiciului.
Pentru garantarea recuperării banilor, anchetatorii au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri mobile și imobile, precum și asupra conturilor bancare ale persoanelor și entităților vizate, până la acoperirea sumei stabilite în anchetă.
Dosarul ajunge la Tribunalul Galați
Dosarul în care sunt cercetate cele patru persoane și cele două societăți comerciale a fost trimis spre judecare la Tribunalul Galați.
Procurorii DNA au solicitat instanței să mențină măsurile asigurătorii dispuse pentru recuperarea prejudiciului.
Trimiterea în judecată reprezintă etapa în care acuzațiile formulate de procurori vor fi analizate de instanță. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoanele și societățile trimise în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție.