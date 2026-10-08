Fraudă de peste 3,1 milioane de lei din fonduri europene pentru irigații în Galați. Patru persoane și două firme, trimise în judecată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 oct. 2026, 20:54

Un dosar de fraudă cu fonduri europene ajunge în instanță, după ce procurorii DNA Galați au trimis în judecată patru persoane și două societăți comerciale. Ancheta vizează obținerea ilegală a peste 3,1 milioane de lei, bani destinați unor proiecte pentru reabilitarea sistemelor de irigații din județul Galați.

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