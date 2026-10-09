Uitarea de la o vârstă: când e normală și când e momentul pentru un control la PROMEMORIA

Ai observat că mama pune aceeași întrebare de câteva ori pe zi sau că tatăl tău, care nu uita niciodată o factură, a început să le lase neplătite fără să-și dea seama? Astfel de momente aduc aproape întotdeauna o întrebare apăsătoare: e doar vârsta sau e ceva mai serios? Răspunsul nu se poate da din sufragerie, dar există câteva repere care te ajută să știi când uitarea merită discutată cu un specialist. Vestea bună este că o evaluare făcută la timp aduce claritate și îți lasă timp să te organizezi.
Uitarea obișnuită, o parte firească a îmbătrânirii
Odată cu înaintarea în vârstă, creierul procesează informațiile ceva mai lent. E normal să nu-ți vină imediat în minte numele unui vecin sau locul în care ai pus ochelarii, iar apoi să-ți amintești după câteva minute. Esențial este ca aceste scăpări să nu afecteze viața de zi cu zi: persoana își gestionează în continuare banii, gătește, merge singură la cumpărături și își dă seama când a uitat ceva. Oboseala, somnul slab, stresul sau unele medicamente pot accentua temporar golurile de memorie.
Semnele care cer mai multă atenție
Lucrurile stau altfel când uitarea începe să schimbe felul în care trăiește cel drag. Cea mai frecventă cauză a demenței este boala Alzheimer, o afecțiune progresivă care se instalează treptat, motiv pentru care primele semne sunt adesea puse pe seama vârstei. Merită să fii atent mai ales la următoarele situații:
● dezorientarea, chiar și pe trasee cunoscute de ani de zile;
● dificultăți la calcule simple, la plata facturilor sau în găsirea cuvintelor potrivite;
● renunțarea la activitățile și la întâlnirile care îi făceau plăcere;
● schimbări de dispoziție sau de comportament fără o cauză evidentă.
Dacă recunoști două sau mai multe dintre aceste semne și ele se accentuează de la o lună la alta, nu mai amâna. Cu cât evaluarea are loc mai devreme, cu atât pot fi excluse mai ușor alte cauze care se pot trata, precum deficitul de vitamina B12 sau problemele tiroidiene.
Ce presupune o evaluare cognitivă
Un diagnostic corect nu se pune după o discuție de zece minute. Dacă locuiești în Capitală și cauți un centru medical specializat in dementa Bucuresti, PROMEMORIA funcționează din 2009 pe strada General David Praporgescu și se ocupă de prevenția, diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor de memorie. Aici, consultul inițial durează 90 de minute, iar evaluarea cognitivă se întinde pe aproximativ două ore și poate fi prelungită atunci când situația o cere.
Timpul acesta nu este un moft. Memoria, atenția, limbajul și orientarea se testează fără grabă, iar medicul are nevoie și de povestea familiei: când au apărut schimbările, cum au evoluat, ce afecțiuni are pacientul și ce tratamente urmează. De aceea, e bine să mergi la consultație împreună cu cel drag și să îți notezi dinainte ce ai observat.
De ce contează perspectiva geriatrului
Vârstnicii au rareori o singură problemă de sănătate. Hipertensiunea, diabetul, durerile articulare și listele lungi de medicamente se influențează reciproc și pot agrava confuzia. Tocmai de aceea merită să mergi cu părintele tău la un medic geriatru, specialistul care privește pacientul în vârstă în ansamblu, la fel cum pediatrul are în grijă nevoile copiilor. Geriatrul petrece mai mult timp la consultație, adună istoricul medical complet și pune calitatea vieții pe primul loc.
La PROMEMORIA, medicii geriatri lucrează alături de specialiști în neurologie, psihiatrie, psihologie, medicină internă și recuperare medicală, astfel încât evaluarea să fie completă. Pentru geriatrie, neurologie, medicină internă și recuperare medicală, centrul are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, iar consultațiile se pot face gratuit, pe baza biletului de trimitere.
Ce poți aștepta realist după diagnostic
E important să știi de la început că, în prezent, boala Alzheimer nu se vindecă. Asta nu înseamnă că nu se poate face nimic. Tratamentul și programele dedicate urmăresc încetinirea declinului cognitiv și ameliorarea simptomelor, iar controalele regulate permit ajustarea lor pe măsură ce boala evoluează. Geriatria îi sprijină și pe cei care îngrijesc pacientul, pentru că a fi alături de o persoană cu demență este un drum lung, pe care nu trebuie să-l parcurgi singur.
Dacă o uitare te-a pus pe gânduri, nu o ignora, dar nici nu te alarma înainte de vreme. Notează ce ai observat, vorbește deschis cu cel drag și programează un control. O evaluare făcută la timp îți aduce răspunsuri și, mai ales, timp prețios alături de familie.