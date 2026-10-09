Uitarea de la o vârstă: când e normală și când e momentul pentru un control la PROMEMORIA

Scris de Catalina Anghel Publicat: 9 oct. 2026, 09:47

Ai observat că mama pune aceeași întrebare de câteva ori pe zi sau că tatăl tău, care nu uita niciodată o factură, a început să le lase neplătite fără să-și dea seama? Astfel de momente aduc aproape întotdeauna o întrebare apăsătoare: e doar vârsta sau e ceva mai serios? Răspunsul nu se poate da din sufragerie, dar există câteva repere care te ajută să știi când uitarea merită discutată cu un specialist. Vestea bună este că o evaluare făcută la timp aduce claritate și îți lasă timp să te organizezi.

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