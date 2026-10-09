Curs BNR 9 octombrie 2026: Euro scade. Ce se întâmplă cu dolarul, lira sterlină și francul elvețian

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 oct. 2026, 13:08

Euro a scăzut vineri, 9 octombrie 2026, în raport cu leul, potrivit cotațiilor publicate de Banca Națională a României (BNR). Moneda europeană a ajuns la 5,3414 lei, sub nivelul de 5,3470 lei înregistrat în ședința precedentă. Evoluția euro vine în contextul unor variații zilnice ale principalelor valute de pe piața din România.

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