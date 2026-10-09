Curs BNR 9 octombrie 2026: Euro scade. Ce se întâmplă cu dolarul, lira sterlină și francul elvețian

Euro a scăzut vineri, 9 octombrie 2026, în raport cu leul, potrivit cotațiilor publicate de Banca Națională a României (BNR). Moneda europeană a ajuns la 5,3414 lei, sub nivelul de 5,3470 lei înregistrat în ședința precedentă. Evoluția euro vine în contextul unor variații zilnice ale principalelor valute de pe piața din România.
Euro, în scădere față de leu
BNR a stabilit pentru vineri un curs de 5,3414 lei pentru un euro, față de 5,3470 lei în ziua precedentă. Scăderea este de 0,0056 lei.
Cursul euro este important pentru persoanele care au credite, facturi sau alte obligații financiare în moneda europeană, precum și pentru firmele care importă bunuri ori efectuează plăți în euro.
Cum evoluează dolarul, francul elvețian și lira sterlină
Dolarul american a fost cotat la 4,7814 lei în ședința BNR din 8 octombrie. Cursul publicat vineri este de 4,7612 lei.
În cazul francului elvețian, valoarea de referință din ziua precedentă a fost de 5,7304 lei, iar pentru lira sterlină, de 6,3058 lei. Noile cotații sunt de 5.728 lei pentru franc și 6.3029 lei pentru liră.
Cursurile BNR au caracter orientativ pentru piață și nu reprezintă neapărat valorile la care băncile sau casele de schimb cumpără și vând efectiv valutele.