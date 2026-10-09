Infecțiile respiratorii se înmulțesc în România! Peste 80.000 de cazuri într-o săptămână. Câte îmbolnăviri de gripă sunt

Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii au fost înregistrate în România într-o singură săptămână. Datele publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) arată că numărul îmbolnăvirilor este cu aproape 12% mai mare decât media sezoanelor anterioare, fiind raportate inclusiv cazuri de gripă și infecții respiratorii severe.
Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii în România. Ce arată datele INSP
În perioada 28 septembrie – 4 octombrie 2026, la nivel național au fost raportate 80.193 de cazuri de infecții respiratorii. Potrivit datelor transmise de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, în această categorie sunt incluse cazurile de gripă clinică, infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare și pneumoniile.
Numărul îmbolnăvirilor este ușor mai mare decât cel înregistrat în aceeași săptămână a sezonului precedent. Atunci, autoritățile sanitare raportaseră 80.078 de cazuri, ceea ce înseamnă că anul acesta s-a înregistrat o creștere de 0,1%. Diferența este însă mai mare atunci când datele sunt comparate cu media sezoanelor anterioare. În perioada de referință 2018-2026, fără sezoanele pandemice, media a fost de 71.657 de cazuri. Astfel, numărul actual al infecțiilor respiratorii este cu 11,9% mai ridicat.
Câte cazuri de gripă au fost raportate într-o singură săptămână
Pe lângă infecțiile respiratorii, autoritățile au raportat și 210 cazuri de gripă clinică, în perioada 28 septembrie - 4 octombrie. Numărul este mai mare decât cel din aceeași săptămână a sezonului trecut, când au fost înregistrate 172 de îmbolnăviri. În același interval au fost raportate și șapte cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI). Reprezentanții INSP au precizat că monitorizarea acestor cazuri a început mai devreme decât în anii trecuți și va continua pe parcursul sezonului.
„Supravegherea SARI a început în acest an cu șase săptămâni mai devreme decât în anii precedenți și va continua”, a transmis INSP.
În ceea ce privește cazurile confirmate prin analize de laborator, în săptămâna analizată a fost identificată o singură infecție cu virus gripal de tip A nesubtipat. Autoritățile sanitare au precizat că nu a fost raportat niciun deces confirmat cu virus gripal în această perioadă.
Aproape 80.000 de vaccinări antigripale în România. Câte persoane beneficiază de compensare
Campania de vaccinare împotriva gripei este în desfășurare, iar datele oficiale arată că, până la 4 octombrie 2026, în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) au fost înregistrate 79.330 de vaccinări antigripale. Dintre acestea, 77.764 de vaccinări au fost efectuate în rândul persoanelor care fac parte din categoriile eligibile pentru vaccinare decontată în regim compensat. Datele mai arată că 624 de vaccinări antigripale au fost realizate în farmaciile comunitare autorizate.
Cum a început sezonul infecțiilor respiratorii în România
Primele date ale sezonului arată că infecțiile respiratorii sunt deja numeroase la nivel național. Deși diferența față de aceeași perioadă a anului trecut este foarte mică, numărul cazurilor depășește media înregistrată în sezoanele anterioare.