Infecțiile respiratorii se înmulțesc în România! Peste 80.000 de cazuri într-o săptămână. Câte îmbolnăviri de gripă sunt

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 oct. 2026, 09:34

Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii au fost înregistrate în România într-o singură săptămână. Datele publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) arată că numărul îmbolnăvirilor este cu aproape 12% mai mare decât media sezoanelor anterioare, fiind raportate inclusiv cazuri de gripă și infecții respiratorii severe.

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