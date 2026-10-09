Taxarea excesivă a țigaretelor, corelată cu creșteri semnificative ale comerțului ilicit și pierderi de miliarde la bugetul de stat, potrivit unui nou raport

Publicat 9 oct. 2026, 11:40 Actualizat 9 oct. 2026, 11:51

Un nou studiu realizat de Oxford Economics în nouă țări identifică o corelație medie de 80% între costul real al țigaretelor comercializate legal și ponderea pieței ilicite. Taxele reprezintă, în medie, peste trei sferturi din prețul de vânzare al țigaretelor comercializate legal în țările analizate. În România, contrabanda cu tutun a atins în iulie un nivel record pentru ultimii cinci ani: 13,9% din totalul pieței, potrivit Novel Research. O politică fiscală echilibrată completată cu măsuri ferme de aplicare a legii sunt esențiale pentru combaterea fenomenului tot mai accentuat al comerțului ilicit

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