Salonul Auto de la Paris devine arena confruntării dintre constructorii europeni și cei chinezi

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 oct. 2026, 12:02

Un număr record de 20 de mărci auto chinezești vor participa la Salonul Auto de la Paris, într-un moment în care producătorii din China își extind rapid prezența pe piața europeană. Avansul acestora vine în pofida barierelor comerciale tot mai ridicate și a presiunii concurențiale din industria auto.

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