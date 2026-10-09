Salonul Auto de la Paris devine arena confruntării dintre constructorii europeni și cei chinezi
Salonul Auto Paris 2026. Foto/FB
Un număr record de 20 de mărci auto chinezești vor participa la Salonul Auto de la Paris, într-un moment în care producătorii din China își extind rapid prezența pe piața europeană. Avansul acestora vine în pofida barierelor comerciale tot mai ridicate și a presiunii concurențiale din industria auto.
Salonul Auto de la Paris devine o scenă importantă pentru confruntarea dintre constructorii europeni și rivalii chinezi, care își extind rapid prezența pe continent. Un număr record de 20 de mărci din China vor participa la eveniment, de două ori mai multe decât la ediția din 2024. În timp ce producătorii europeni încearcă să recâștige încrederea investitorilor prin lansări de modele noi, mărcile chinezești câștigă cotă de piață cu o ofertă tot mai diversificată de mașini electrice și hibride.
Salonul Auto de la Paris, teren de confruntare între Europa și China
Constructorii europeni vor folosi evenimentul pentru a-și prezenta noile modele și pentru a demonstra că pot rămâne competitivi într-o industrie auto aflată în plină transformare. În același timp, producătorii chinezi vin la Paris cu ambiții tot mai mari, susținuți de extinderea portofoliului de vehicule electrice și hibride.
Delegația Chinei va fi de două ori mai numeroasă decât la ediția precedentă, desfășurată în 2024. Producători deja cunoscuți pe piața europeană, precum BYD și Chery, vor fi însoțiți de mărci mai puțin familiare publicului european, printre care Aito și Avatr.
Participarea extinsă reflectă schimbarea strategiilor comerciale ale constructorilor chinezi, care caută noi piețe pentru a-și susține creșterea, în condițiile în care accesul pe piața americană este puternic limitat, iar cererea internă din China s-a temperat.
Mărcile chinezești și-au dublat aproape cota de piață în Europa
Piața europeană a devenit tot mai importantă pentru producătorii auto din China, pe fondul scăderii vânzărilor constructorilor europeni pe piața chineză după pandemia de COVID-19.
Potrivit datelor Schmidt Automotive Research, mărcile chinezești au ajuns la o cotă de 10,7% din piața auto europeană în al doilea trimestru al anului, comparativ cu 5,7% în aceeași perioadă a anului precedent.
Astfel, producătorii chinezi au depășit cota de piață a mărcilor japoneze în Europa, care au început să câștige teren pe continent încă din anii 1970.
Brad Kunz, partener în cadrul firmei de consultanță Grant Thornton Stax, a explicat pentru Reuters că restricțiile de acces pe piața americană au determinat constructorii chinezi să acorde o importanță și mai mare Europei. În opinia sa, dacă producătorii din China ar fi avut acces liber la piața SUA, Europa nu ar fi devenit un teren de confruntare atât de important.
Producătorii auto europeni sunt presați de costuri și de cererea slabă
Constructorii europeni se confruntă simultan cu mai multe provocări: concurența tot mai puternică din China, cererea modestă de pe piața internă, tarifele vamale americane și investițiile necesare pentru electrificarea gamei de modele.
Presiunea asupra costurilor a determinat deja companii importante să anunțe restructurări. Volkswagen reduce zeci de mii de locuri de muncă și analizează posibilitatea închiderii unor fabrici, în timp ce BMW pregătește, la rândul său, reduceri de personal.
În acest context, Salonul Auto de la Paris le oferă producătorilor europeni ocazia de a-și promova noile modele și de a demonstra că pot concura atât prin tehnologie, cât și prin preț.
Taxele vamale europene nu au oprit expansiunea mărcilor chinezești
Uniunea Europeană a introdus taxe vamale suplimentare pentru mașinile electrice fabricate în China, în încercarea de a proteja industria europeană de concurența importurilor. Constructorii chinezi și-au adaptat însă strategiile, extinzând oferta de automobile cu motoare cu ardere internă și de modele hibride cu încărcare la priză.
Această schimbare este vizibilă în special pe piața vehiculelor hibride din Europa Occidentală. În al doilea trimestru al anului, mărcile chinezești au depășit 26% din acest segment, față de numai 2,2% cu doi ani înainte, potrivit datelor citate în relatarea Reuters.
Creșterea a alimentat solicitările industriei auto europene pentru extinderea măsurilor comerciale și asupra hibridelor chinezești cu încărcare la priză.
În paralel, Uniunea Europeană lucrează la reguli care ar favoriza producția locală. Inițiativele de tipul „Fabricat în Europa” ar putea impune cerințe privind proveniența componentelor pentru ca anumite vehicule electrice să beneficieze de subvenții consistente sau să fie eligibile pentru achiziții publice.
Constructorii europeni caută și oportunități de colaborare cu firmele chinezești
Relația dintre producătorii europeni și cei chinezi nu se rezumă la competiția pentru clienți. Unele companii europene încearcă să valorifice capacitățile de producție disponibile în fabricile care nu funcționează la nivelul lor maxim.
Un exemplu este Stellantis, care a încheiat un parteneriat cu producătorul chinez de stat Dongfeng. Astfel de colaborări arată că producătorii europeni pot încerca să obțină beneficii comerciale din ascensiunea rivalilor, chiar dacă se confruntă cu aceștia pe piața automobilelor.
Pedro Pacheco, vicepreședinte pentru cercetare la compania de consultanță Gartner, a descris această abordare drept un „joc dublu” al europenilor: companiile încearcă să își protejeze cota de piață, dar și să profite de oportunitățile de afaceri asociate cu producătorii chinezi.
Mașini electrice mai accesibile, răspunsul Europei la concurența chineză
Constructorii chinezi și-au construit o reputație solidă în domeniul tehnologiilor pentru automobile electrice. Pentru a răspunde acestei concurențe, producătorii europeni pregătesc o nouă generație de modele electrice, cu prețuri mai accesibile.
Analistul auto Felipe Munoz consideră că ediția actuală a Salonului Auto de la Paris ar putea fi cea mai importantă din regiune de la pandemia de COVID-19 încoace. Evenimentul reprezintă o ocazie pentru constructorii europeni de a demonstra că își păstrează capacitatea de inovare și că sunt pregătiți să concureze cu mărcile chinezești.
Printre lansările europene importante anunțate pentru salon se numără relansarea modelului Citroën 2CV de către Stellantis. Proiectul va testa posibilitățile oferite de noile reguli care permit simplificarea anumitor dotări pentru reducerea costurilor și dezvoltarea unor automobile electrice mai accesibile.
Mărci chinezești mai puțin cunoscute vor să intre pe piața europeană
Salonul de la Paris va fi și o platformă de promovare pentru producătorii chinezi care nu au încă o prezență puternică în Europa.
Unul dintre numele care încearcă să atragă atenția publicului este Aito, marcă premium asociată grupului auto Seres, cu sediul în Chongqing. Alături de Avatr, aceasta face parte din valul de producători care încearcă să își construiască o poziție pe piața europeană.
Prezența acestor mărci arată că ofensiva Chinei nu se bazează doar pe constructorii deja consacrați, ci și pe companii care vor să intre în segmente noi și să concureze prin tehnologie și diversitatea ofertei.
Francois Roudier, secretarul general al Organizației Internaționale a Constructorilor de Automobile, a declarat că apariția mărcilor chinezești a contribuit la revitalizarea saloanelor auto, după ce unii constructori tradiționali și-au redus participarea.
Într-o piață în care producătorii trebuie să depună eforturi tot mai mari pentru a convinge clienții să cumpere, prezența la astfel de evenimente poate deveni un instrument important de promovare. Pentru constructorii europeni, ediția de la Paris este, astfel, atât o oportunitate de a-și prezenta noile modele, cât și un test al capacității de a răspunde ascensiunii industriei auto chineze.
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