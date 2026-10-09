Europa riscă un deficit uriaș de gaze în această iarnă. Facturile ar putea exploda, iar consumul ar putea fi redus

Europa se pregătește pentru o iarnă dificilă, după ce rezervele de gaze naturale au ajuns la cel mai scăzut nivel pentru această perioadă din 2011. Uniunea Europeană ar putea fi nevoită să reducă consumul cu până la 14 miliarde de metri cubi de gaze în sezonul rece 2026-2027. Situația riscă să provoace noi scumpiri și, în anumite condiții, măsuri de limitare a consumului.
Europa ar putea fi nevoită să reducă consumul de gaze cu 14 miliarde de metri cubi
Potrivit Institutului pentru Economia Energiei și Analiza Financiară (IEEFA), depozitele europene sunt umplute în proporție de puțin peste 70%, cel mai scăzut nivel pentru începutul lunii octombrie din ultimii 15 ani. În aceste condiții, prețurile gazelor în Europa ar putea crește, mai ales dacă iarna va fi una geroasă.
Analiza arată că Uniunea Europeană ar putea avea nevoie de o reducere a consumului de aproximativ 7%, echivalentul a 14 miliarde de metri cubi de gaze. Această cantitate ar putea acoperi necesarul anual al unui număr cuprins între 10 și 12 milioane de gospodării.
Războiul din Orientul Mijlociu complică aprovizionarea cu gaze
Conflictul din Orientul Mijlociu a afectat transporturile internaționale de energie, în timp ce Europa încearcă să renunțe treptat la gazele rusești. De la începutul anului 2027, Uniunea Europeană va aplica noi restricții asupra importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia.
Potrivit estimărilor, schimbarea ar putea reduce importurile europene cu încă șapte miliarde de metri cubi. Statele membre vor depinde astfel mai mult de gazele lichefiate aduse din alte țări, inclusiv din Statele Unite. Concurența cu piețele asiatice ar putea împinge prețurile și mai sus.
Facturile la gaze ar putea crește în iarna 2026-2027
Specialiștii avertizează că stocurile reduse ar putea duce la scumpiri chiar înainte să apară probleme de aprovizionare. Pentru a atrage cantități suplimentare de gaze, Europa ar putea fi nevoită să plătească mai mult, iar aceste costuri s-ar putea reflecta în facturile populației.
În cel mai nefavorabil scenariu, unele state ar putea lua măsuri pentru reducerea consumului, în special în industrie. Totuși, Comisia Europeană și Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport al Gazelor (ENTSOG) consideră că infrastructura actuală poate acoperi necesarul din această iarnă, chiar dacă rezervele sunt mai mici decât în mod obișnuit.