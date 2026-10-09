Europa riscă un deficit uriaș de gaze în această iarnă. Facturile ar putea exploda, iar consumul ar putea fi redus

Publicat 9 oct. 2026, 13:53 Actualizat 9 oct. 2026, 14:35

Europa se pregătește pentru o iarnă dificilă, după ce rezervele de gaze naturale au ajuns la cel mai scăzut nivel pentru această perioadă din 2011. Uniunea Europeană ar putea fi nevoită să reducă consumul cu până la 14 miliarde de metri cubi de gaze în sezonul rece 2026-2027. Situația riscă să provoace noi scumpiri și, în anumite condiții, măsuri de limitare a consumului.

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