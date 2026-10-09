Facturile la energie ar putea crește cu până la 15%. Furnizorii avertizează că scumpirile ar putea fi și mai mari
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Românii s-ar putea confrunta cu facturi mai mari la energia electrică, după ce prețurile de achiziție au crescut cu 30% în Europa. Furnizorii estimează că majorările s-ar putea situa între 12% și 15%, însă avertizează că procentul ar putea fi depășit dacă vor crește și taxele incluse în facturi. În același timp, România se confruntă cu un deficit de energie ieftină, iar importurile au ajutat la evitarea unor scumpiri și mai mari.
Facturile la energie ar putea crește cu până la 15%. Cine va plăti mai mult
Prețurile energiei pe piața angro au crescut cu aproximativ 30% din iulie, atât în România, cât și în alte țări europene. Scumpirile vizează inclusiv energia care urmează să fie livrată anul viitor, ceea ce înseamnă că efectele se vor vedea treptat și în facturile consumatorilor.
Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER), explică faptul că românii care au contracte cu preț fix nu ar trebui să observe schimbări pe durata acestora. Situația se poate modifica însă la reînnoirea contractului sau atunci când un consumator decide să treacă la alt furnizor.
”Și este normal că acest lucru se va reflecta și în facturile consumatorilor finali. Consumatorii care au un preț fix pe perioada contractuală, cel mai probabil nu o aibă nicio modificare, dar în momentul în care se reînnoiește contractul sau consumatorul se mută la un alt furnizor va avea un alt nivel de prețuri, adaptat la noile condiții de piață. Procentul de creștere a prețului energiei de 30% nu va însemna o majorare a facturilor cu 30%, pentru că, în structura facturii pentru clientul final casnic, energia este doar 40%, restul sunt taxe.
Asta înseamnă că influența în majorarea facturii va fi de 12-15%. Dar asta doar dacă nu se schimbă și celelalte taxe, adică să fie majorate”, a declarat Laurențiu Urluescu, conform National.ro.
Astfel, o creștere de 30% a prețului energiei nu înseamnă automat că factura va fi cu 30% mai mare. Energia reprezintă aproximativ 40% din suma plătită de consumatorii casnici, în timp ce restul de 60% este format din taxe. Dacă și acestea vor fi majorate, scumpirile ar putea depăși estimările actuale.
România are deficit de energie ieftină. Importurile au ajutat la limitarea scumpirilor
România nu are cele mai mari prețuri la energie din Uniunea Europeană, însă populația are o putere de cumpărare mai redusă, susțin reprezentanții furnizorilor. În plus, țara noastră nu dispune de suficientă energie ieftină pentru a acoperi necesarul, astfel că importurile au devenit o soluție pentru evitarea unor costuri și mai mari.
”Acum, cu situația de la Nuclearelectrica, pentru noi a fost foarte bine că am avut o piață cuplată și am putut importa de la vecini, pentru că altfel prețul ar fi fost mult mai sus. Cât timp există un flux de import înseamnă că este mai ieftin de unde pleacă. Noi avem deficit de energie ieftină, de fapt. Furnizorul este în competiție permanentă cu ceilalți furnizori și caută să vină cu un produs cât mai bun pentru consumatorul lui și atunci, automat, ia de unde este mai ieftină energia”, a explicat președintele AFEER.
Piețele de energie din regiune sunt conectate, ceea ce permite companiilor să cumpere electricitate din țările vecine atunci când prețurile sunt mai avantajoase. Această posibilitate a ajutat România în perioada în care problemele de la Nuclearelectrica au redus cantitatea de energie disponibilă pe piață.
Furnizorii de energie au de recuperat miliarde de lei de la stat
Pe lângă scumpirea energiei, furnizorii se confruntă și cu dificultăți în finanțarea achizițiilor. Deși marja de furnizare, situată între 5% și 10%, poate aduce sume mai mari atunci când energia se scumpește, companiile trebuie să găsească și mai mulți bani pentru cumpărarea acesteia.
”Avem însă de recuperat bani de la stat, din schemele de compensare, în jur de 3-4 miliarde de lei. Ultima lună confirmată și decontată de către autorități este ianuarie 2024, deci mai avem până la 30 iunie 2025. Astfel, au apărut probleme cu finanțarea achiziției de energie, pentru că, odată cu scumpirea energiei, este nevoie de mai mulți bani, iar furnizorii așteaptă ca statul să-și achite datoriile. Încercăm să facem tot posibilul ca impactul la consumatorul final să fie cât mai mic, deși este dificil în aceste condiții din piață.
Ieșirea Nuclearelectrica din sistem ne-a afectat pe toți, direct sau indirect, pentru că furnizorii au fost nevoiți să facă față unui nivel crescut al prețurilor în piață”, a afirmat Laurențiu Urluescu.
Sumele restante din schemele de compensare au ajuns, potrivit reprezentanților furnizorilor, la aproximativ 3-4 miliarde de lei. Întârzierile la plata acestor bani îngreunează achizițiile de energie, mai ales în condițiile în care prețurile sunt tot mai mari, iar companiile încearcă să limiteze efectele asupra consumatorilor.
De ce s-a scumpit energia electrică. Furnizorii explică problemele din piață
Reprezentanții furnizorilor susțin că scumpirile nu au fost provocate de o creștere a consumului, ci de reducerea cantității de energie disponibile pe piață. Aceștia consideră că una dintre probleme este și numărul mai mic de traderi, care înainte contribuiau la creșterea ofertei de energie.
”Aici avem o problemă din cauza OUG 27/2022, care, prin suprataxarea activității de tranzacționare, a eliminat traderii. Traderii aceștia aduceau energie în piață, iar acum, din păcate, mai vând energie producătorii, iar dacă un producător lipsește, cum este cazul Nuclearelectrica, deja se simte. Nu este așa simplu să fii trader, deși lumea spune că doar cumperi și vinzi. Îți trebuie o infrastructură destul de mare, o potență financiară destul de mare și atunci nu poate chiar oricine să facă asta”, a mai declarat Laurențiu Urluescu.
Potrivit acestuia, suprataxarea activității de tranzacționare prin OUG 27/2022 a redus prezența traderilor pe piața energiei. În aceste condiții, atunci când un producător important nu mai poate livra electricitate, efectele se simt mai puternic. Furnizorii susțin că o ofertă mai mare de energie ar ajuta la limitarea creșterilor de preț.
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