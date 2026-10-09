Facturile la energie ar putea crește cu până la 15%. Furnizorii avertizează că scumpirile ar putea fi și mai mari

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 oct. 2026, 07:44

Românii s-ar putea confrunta cu facturi mai mari la energia electrică, după ce prețurile de achiziție au crescut cu 30% în Europa. Furnizorii estimează că majorările s-ar putea situa între 12% și 15%, însă avertizează că procentul ar putea fi depășit dacă vor crește și taxele incluse în facturi. În același timp, România se confruntă cu un deficit de energie ieftină, iar importurile au ajutat la evitarea unor scumpiri și mai mari.

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