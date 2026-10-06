Euro a atins un nou record absolut în fața leului. Cursul BNR a ajuns 5.3527

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 6 oct. 2026, 13:15

Euro a atins un nou record absolut în fața leului. Banca Națională a României a anunțat un marți, 6 octombrie 2026, un curs de 5,3527 lei pentru un euro, în creștere cu 0,0221 lei față de valoarea precedentă.

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