Euro a atins un nou record absolut în fața leului. Cursul BNR a ajuns 5.3527

Euro a atins un nou record absolut în fața leului. Banca Națională a României a anunțat un marți, 6 octombrie 2026, un curs de 5,3527 lei pentru un euro, în creștere cu 0,0221 lei față de valoarea precedentă.
Curs BNR, marți, 6 octombrie 2026
Moneda europeană continuă astfel să se aprecieze în raport cu leul, atingând cea mai ridicată valoare înregistrată până acum.
Și dolarul american a crescut, fiind cotat la 4,7616 lei, cu 0,0047 lei mai mult decât în ședința precedentă. Creșterea fiind de 0,1%.
În schimb, francul elvețian s-a depreciat ușor și a ajuns la 5,7285 lei, în scădere cu 0,0073 lei, respectiv 0,13%.
La rândul său, lira sterlină a înregistrat o creștere de 0,23%, până la 6,3036 lei, potrivit datelor BNR.
În schimb, prețul aurului a înregistrat o ușoară scădere. Gramul de aur este cotat la 635,8864 lei, înregistrând o depreciere de 0,02% față de valoarea anterioară.