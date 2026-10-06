Avertisment de la Ministerul Energiei: România se pregătește pentru o iarnă cu prețuri foarte mari la electricitate

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 oct. 2026, 12:01

România trebuie să se pregătească pentru o iarnă și o primăvară 2027 în care prețurile la electricitate ar putea fi foarte mari, avertizează Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Oficialul spune că Sistemul Energetic Național s-a dovedit mai rezilient decât se așteptau mulți, însă situația rămâne complicată. Reactoarele 1 și 2 de la Cernavodă sunt în continuare închise, iar pentru moment nu există o perspectivă clară privind reluarea funcționării lor.

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