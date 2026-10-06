România, sub presiune energetică. Cristian Bușoi: „Suntem la limită”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 oct. 2026, 13:10

România se confruntă cu o presiune tot mai mare asupra sistemului energetic, în condițiile în care centrala de la Cernavodă este oprită, debitele Dunării sunt scăzute, iar prețurile la energie și gaze cresc pe piețele regionale. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, avertizează că situația este la limită din punct de vedere al adecvanței și că fiecare zi în care reactoarele rămân indisponibile poate alimenta presiunile asupra prețului electricității.

Distribuie articolul