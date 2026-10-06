Petrișor Peiu, despre criza energetică: „Consumatorii au primit deja notificări cu scumpiri de până la 20%”

Publicat 6 oct. 2026, 12:29 Actualizat 6 oct. 2026, 12:37 Sursă Realitatea PLUS

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că problemele din sistemul energetic ar putea pune presiune suplimentară pe prețurile plătite de consumatori în următoarele luni. Acesta invocă scumpirea energiei la producător, lipsa celor 1.400 de MW de la Cernavodă și întârzierile proiectelor de la Mintia și Iernut.

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