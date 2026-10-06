Petrișor Peiu, despre criza energetică: „Consumatorii au primit deja notificări cu scumpiri de până la 20%”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că problemele din sistemul energetic ar putea pune presiune suplimentară pe prețurile plătite de consumatori în următoarele luni. Acesta invocă scumpirea energiei la producător, lipsa celor 1.400 de MW de la Cernavodă și întârzierile proiectelor de la Mintia și Iernut.
„Aș vrea să vă atrag atenția tuturor asupra unei probleme care mie mi se pare destul de gravă și care ne va afecta în următoarele șase luni extrem de puternic pe toți.
Avem deja pe luna august anunțată o creștere a indicelui prețului producției energetice cu aproape 6%, ceea ce înseamnă că la centralele electrice, la porțile centralelor electrice, avem o creștere de preț a energiei cu 6% în august, când a fost declanșată criza energetică, dacă vă aduceți aminte, cauzată de oprirea reactoarelor de la Cernavodă.
Toți consumatorii care au primit notificări privind contractele ulterioare au primit aceste notificări cu creșteri de prețuri în următorul an de contract între 13% și 20%. Putem conchide că efectul crizei energetice de astă-vară este undeva în jur de 20% din prețul către consumatorul final, prețul oferit de furnizor consumatorului final.
Pe de altă parte, dacă ne uităm la realitate, observăm că s-a rezolvat criza de la Cernavodă. Încă nu este niciun reactor de la centrala nucleară în funcțiune, ceea ce înseamnă că sistemul energetic este lipsit de 1.400 de megawați putere netă, care era furnizată de centrala de la Cernavodă.
A doua veste proastă este că avem o întârziere de minim nouă luni privind punerea în funcțiune a centralei pe gaz de la Mintia, care nu va intra în operare la 1 ianuarie, așa cum era anunțat.
A treia veste proastă este că nu există niciun progres la centrala de la Iernut, care a intrat în al optulea an de întârziere privind finalizarea acestei centrale”, a declarat Petrișor Peiu la o conferință de presă a partidului.