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Politica· 1 min citire
Cristian Bușoi asigură că sistemul energetic național este pregătit pentru perioada următoare
Cristian Bușoi (foto: profimedia)
Sistemul energetic național are resursele necesare pentru a funcționa în siguranță în perioada următoare, a transmis secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, după reuniunea Comandamentului Energetic organizată marți la Dispecerul Energetic Național (DEN), din cadrul Transelectrica.
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