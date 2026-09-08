Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Scandal după zborul spre Mykonos. Florin Manole confirmă, Victor Ponta susține că nu a fost în Grecia
Victor Ponta
Publicat8 sept. 2026, 14:30
Actualizat8 sept. 2026, 14:37
SursăRealitatea PLUS
Controverse uriașe! Victor Ponta a mers la Mykonos pentru o zi alături de un judecător CCR, un fost ministru și mai mulți afaceriști controversați. Cu toate acestea, fostul premier susține că informațiile nu sunt adevărate, chiar dacă ceilalți pasageri au confirmat totul. Vorbim despre un zbor cu un avion privat, al cărui cost depășește 20 de mii de euro, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 14:28Mircea Abrudean spune că a aflat din presă că Bolojan și Simina Tănăsescu s-au întâlnit la el în birou
- 13:18Gheorghe Piperea: „I-am oferit o portiță de scăpare lui Grindeanu, în condițiile AUR!”
- 11:58Zi decisivă la Senat: A început ședința Comisiei de anchetă privind întâlnirea secretă dintre premierul demis și șefa CCR | LIVE TEXT
- 11:06PSD schimbă strategia: acceptă un premier independent, dar pune 3 condiții
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News