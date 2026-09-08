Critici dure din partea președintelui pentru Guvernul Bolojan

Publicat 8 sept. 2026, 09:56 Actualizat 8 sept. 2026, 09:57 Sursă Realitatea PLUS

Nicușor Dan critică dur programul de tăieri impus de Ilie Bolojan și spune că ultimele 4 luni sunt un eșec pentru întreg poporul! Președintele a făcut trimitere la programul Masa Caldă, despre care spune că funcționează, iar sumele alocate nu trebuie micșorate. Pe de altă parte, șeful statului a oferit și o posibilă explicație pentru eșecul lui Bolojan, despre care a lăsat de înțeles că nu vrea să lucreze în echipă.

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