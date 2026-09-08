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Politica· 1 min citire

Critici dure din partea președintelui pentru Guvernul Bolojan

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Scris deRealitatea.NET
Publicat8 sept. 2026, 09:56
Actualizat8 sept. 2026, 09:57
SursăRealitatea PLUS

Nicușor Dan critică dur programul de tăieri impus de Ilie Bolojan și spune că ultimele 4 luni sunt un eșec pentru întreg poporul! Președintele a făcut trimitere la programul Masa Caldă, despre care spune că funcționează, iar sumele alocate nu trebuie micșorate. Pe de altă parte, șeful statului a oferit și o posibilă explicație pentru eșecul lui Bolojan, despre care a lăsat de înțeles că nu vrea să lucreze în echipă.

Nicușor Dan critică tăierile de la elevi și profesori

„ - Programul masă caldă a adus beneficii. Și eu cred că dacă am văzut utilitatea acestui program, putem să tăiem din multe alte locuri astfel încât să facem un program național coerent masă caldă.

- Care este soluția pe care o vedeți ca să le oferiți acestor copii un guvern cu puteri depline care să poată lua deciziile bune pentru ei?

- Cred că lipsește sau e mult mai puțin prezentă în cultura noastră educația de a lucra în echipă. Dacă ani de zile tu ai fost educat să te ocupi de tine și să neglijezi comunitatea, asta se vede și în interacțiuni. Și evident că e un eșec pentru toată lumea. Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea.”

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