Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Critici dure din partea președintelui pentru Guvernul Bolojan
Publicat8 sept. 2026, 09:56
Actualizat8 sept. 2026, 09:57
SursăRealitatea PLUS
Nicușor Dan critică dur programul de tăieri impus de Ilie Bolojan și spune că ultimele 4 luni sunt un eșec pentru întreg poporul! Președintele a făcut trimitere la programul Masa Caldă, despre care spune că funcționează, iar sumele alocate nu trebuie micșorate. Pe de altă parte, șeful statului a oferit și o posibilă explicație pentru eșecul lui Bolojan, despre care a lăsat de înțeles că nu vrea să lucreze în echipă.
Citește și
- 11:06PSD schimbă strategia: acceptă un premier independent, dar pune 3 condiții
- 08:41Budăi, atac la Bolojan: „A vrut reformă, dar suntem pe ultimul loc în UE”
- 08:25Critici după boicotarea firmei care nu l-a primit pe Călin Georgescu. Deputat AUR: „Producătorii români trebuie susținuți”
- 08:15Florin Cîțu, avertisment sumbru pentru România: datoria publică ar putea ajunge la 110% din PIB. „Pensiile și salariile, în pericol”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News