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Politica· 1 min citire

Budăi, atac la Bolojan: „A vrut reformă, dar suntem pe ultimul loc în UE”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 sept. 2026, 08:41
SursăRealitatea PLUS

Fostul ministru al Muncii Marius Budăi lansează un atac dur la adresa fostului premier Ilie Bolojan și a măsurilor economice susținute de PNL și USR. Acesta a declarat că România a ajuns pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește evoluția economică.

Într-o postare făcută pe Facebook, social-democratul a transmis că măsurile de austeritate și majorările de taxe au avut efecte negative asupra economiei, investițiilor și puterii de cumpărare. Marius Budăi a menționat și problemele din industrie, turism și Horeca: „minus 63.000 de locuri de muncă în privat, minus 82 la sută investiții străine, industrie la pământ, turism și HORECA în cădere liberă”. 

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