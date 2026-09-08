Budăi, atac la Bolojan: „A vrut reformă, dar suntem pe ultimul loc în UE”

Publicat 8 sept. 2026, 08:41 Sursă Realitatea PLUS

Fostul ministru al Muncii Marius Budăi lansează un atac dur la adresa fostului premier Ilie Bolojan și a măsurilor economice susținute de PNL și USR. Acesta a declarat că România a ajuns pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește evoluția economică.

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