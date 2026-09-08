Nicușor Dan cere Parlamentului aprobarea pentru trimiterea a până la 20 de militari români într-un comandament de sprijin pentru Ucraina

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 sept. 2026, 19:42

Președintele României, Nicușor Dan, a solicitat Parlamentului aprobarea participării Armatei României cu cel mult 20 de militari la Comandamentul operațional al Forței Multinaționale în sprijinul Ucrainei. Misiunea nu presupune însă trimiterea de trupe combatante pe teritoriul ucrainean.

Distribuie articolul