Audierile‑maraton din Parlament, pentru întâlnirea Bolojan–Tănăsescu, suspendate până pe 15 septembrie

Publicat 8 sept. 2026, 16:35 Sursă Realitate Plus

Audierile‑maraton din Parlament s-au suspendat până pe 15 septembrie. Membrii comisiei îi vor chema din nou pe Ilie Bolojan și pe Simina Tănăsescu, potrivit Realitatea Plus. La sesiunea de marți, 8 septembrie, s-au prezentat președintele Senatului, Mircea Abrudean, în biroul căruia a avut loc întâlnirea, și ofițerul SPP responsabil cu paza cabinetului. Între timp, după difuzarea imaginilor în spațiul public, au apărut informații explozive: întâlnirea secretă ar fi durat 40 de minute, nu doar 15, așa cum s-a vehiculat inițial. Întâlnirea a avut loc vineri, pe 14 august, iar trei zile mai târziu CCR urma să dea decizia pe legea ANI care îl viza pe liderul USR Dominic Fritz. Imaginile arată clar că Bolojan a venit special la Senat pentru a se întâlni doar cu șefa CCR.

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