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Politica· 2 min citire

Audierile‑maraton din Parlament, pentru întâlnirea Bolojan–Tănăsescu, suspendate până pe 15 septembrie

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Scris deRealitatea.NET
Publicat8 sept. 2026, 16:35
SursăRealitate Plus

Audierile‑maraton din Parlament s-au suspendat până pe 15 septembrie. Membrii comisiei îi vor chema din nou pe Ilie Bolojan și pe Simina Tănăsescu, potrivit Realitatea Plus. La sesiunea de marți, 8 septembrie, s-au prezentat președintele Senatului, Mircea Abrudean, în biroul căruia a avut loc întâlnirea, și ofițerul SPP responsabil cu paza cabinetului. Între timp, după difuzarea imaginilor în spațiul public, au apărut informații explozive: întâlnirea secretă ar fi durat 40 de minute, nu doar 15, așa cum s-a vehiculat inițial. Întâlnirea a avut loc vineri, pe 14 august, iar trei zile mai târziu CCR urma să dea decizia pe legea ANI care îl viza pe liderul USR Dominic Fritz. Imaginile arată clar că Bolojan a venit special la Senat pentru a se întâlni doar cu șefa CCR.

Comisia de audiere din Parlament a fost suspendată pentru o săptămână. Pe data de 15 septembrie, Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu sunt așteptați să ofere explicații în fața românilor.

Ce au declarat cei audiați în Comisia de audiere?

Dintre oficialii chemați în fața comisiei, singurul care s-a prezentat marți a fost președintele Senatului, în biroul căruia a avut loc întâlnirea. Audierea lui nu a adus detalii.

Pe speța întâlnirii dintre Bolojan și Tănăsescu, aceste clarificări s-au dat de către cei doi. Mai mult de atât nu cred că poate să obțină nicio comisie de anchetă sau permanentă care face anchetă, a afirmat Abrudean

Ancheta parlamentară are drept scop analizarea și clarificarea împrejurărilor în care a avut loc întâlnirea secretă, dar și scopul real al acesteia. Primul care a dat explicații în fața comisiei a fost chiar angajatul SPP care asigura paza președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

În acea zi am fost planificat în ordinul de serviciu la muncă. Noi, pe acel palier, nu facem accesul, nu legitimăm persoane. Tot acest proces se face la intrarea în clădire.”

Întrebare: Cine v-a informat? Pentru că pe imagini se vede cum vă ridicați și faceți accesul doamnei Tănăsescu în birou. Cine v-a informat că va veni doamna atunci când ați permis accesul?

Nu m-a informat nimeni. Eu am o atribuție de patrulare și nu fac accesul de cabinet. Eu primesc ordin de la șeful de tură, a declarat ofiterul SPP Gabriel Băluțoiu.

De ce a stârnit suspiciuni întâlnirea Bolojan-Tănăsescu?

Senatorul Cosmina Cerva, șefa Comisiei pentru constituționalitate din Senat, a cerut special înregistrările pentru a confirma într-adevăr că episodul a avut loc.

Întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a avut loc pe 14 august, cu doar trei zile înainte ca CCR să dea decizia privind legea integrității. Verdictul Curții avea să îl vizeze inclusiv pe prietenul lui Bolojan, Dominic Fritz, liderul USR, care acum va rămâne fără Primăria Timișoarei.

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