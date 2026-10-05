Vânzările de mașini pe benzină au scăzut sub 50% la nivel global, pentru prima dată

Vânzările de autoturisme pe benzină au devenit pentru prima dată minoritare pe ansamblul pieței, la nivel mondial. Vehiculele alimentate exclusiv cu benzină au reprezentat 49% din vânzările globale de vehicule noi în prima jumătate a anului 2026, în scădere de la 73% în 2021, potrivit datelor Mobility Global, citate pentru prima dată de Nikkei Asia.
Mașinile pe benzină scad sub 50% din vânzările globale de autoturisme noi pentru prima dată
Este pentru prima dată când ponderea acestora coboară sub pragul de 50%. Vânzările de automobile alimentate exclusiv cu benzină au scăzut cu 10% față de anul precedent, ajungând la 20,25 milioane de unități în perioada ianuarie-iunie, arată datele Nikkei Asia, citate de electrek.co.
În schimb, vehiculele electrice cu baterii (BEV) au înregistrat o creștere de 12%, până la 6,87 milioane de unități, și au ajuns la o cotă de piață de 17%, cu trei puncte procentuale mai mult decât anul anterior. Hibridele convenționale au crescut cu 10%, până la 7,27 milioane de unități, reprezentând 18% din piață.
Scumpirea carburanților provocată de conflictul din Orientul Mijlociu accelerează tranziția către automobilele electrice
Nikkei pune această evoluție pe seama creșterii prețului petrolului, determinată de conflictul din Orientul Mijlociu. Acesta ar fi principalul motiv pentru care cumpărătorii au început să caute vehicule cu costuri de exploatare mai reduse.
Întreaga piață auto s-a contractat cu aproximativ 5% în prima jumătate a anului, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), astfel că vânzările mașinilor alimentate exclusiv cu benzină au scăzut de două ori mai rapid decât piața în ansamblu.
Vânzările de mașini pe benzină au înregistrat cel mai mare declin în China, unde au scăzut cu 26%, urmată de Europa, cu un minus de 13%. În China, vânzările de automobile pe benzină și hibride convenționale au scăzut cu 40% în luna august, în timp ce vânzările de vehicule electrice au continuat să crească ușor.
Europa și Asia, cele mai mari creșteri pe segmentul electric
În Uniunea Europeană, datele de înmatriculare publicate de ACEA arată că automobilele electrice cu baterii au depășit mașinile pe benzină în perioada ianuarie-august. Vânzările de autoturisme electrice au crescut cu 32% în Europa, cu 81% în Asia de Sud-Est și s-au dublat în Oceania.
În schimb, în China, vânzările de vehicule electrice au scăzut cu 3%, până la 3,44 milioane de unități, însă această piață reprezintă în continuare aproximativ jumătate din totalul global. În America de Nord, vânzările de autoturisme electrice au scăzut cu 15%.