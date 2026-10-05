Vânzările de mașini pe benzină au scăzut sub 50% la nivel global, pentru prima dată

Publicat 5 oct. 2026, 23:49 Actualizat 5 oct. 2026, 23:52

Vânzările de autoturisme pe benzină au devenit pentru prima dată minoritare pe ansamblul pieței, la nivel mondial. Vehiculele alimentate exclusiv cu benzină au reprezentat 49% din vânzările globale de vehicule noi în prima jumătate a anului 2026, în scădere de la 73% în 2021, potrivit datelor Mobility Global, citate pentru prima dată de Nikkei Asia.

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