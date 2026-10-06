Bani în plus pentru angajați din octombrie. Cât ajung tichetele de creșă și cele culturale în 2026

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 oct. 2026, 10:14

Angajații din România care primesc tichete de creșă sau tichete culturale trebuie să țină cont de noile valori stabilite pentru a doua parte a anului 2026. În cazul tichetelor de creșă, suma lunară ajunge la 770 de lei începând cu luna octombrie.

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