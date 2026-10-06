Bani în plus pentru angajați din octombrie. Cât ajung tichetele de creșă și cele culturale în 2026

Angajații din România care primesc tichete de creșă sau tichete culturale trebuie să țină cont de noile valori stabilite pentru a doua parte a anului 2026. În cazul tichetelor de creșă, suma lunară ajunge la 770 de lei începând cu luna octombrie.
Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale au stabilit noua valoare prin Ordinul nr. 1.255/1.187/2026. Până acum, tichetele de creșă din 2026 aveau o valoare mai mică.
Tichetele de creșă ajung la 770 de lei din octombrie
Începând cu luna octombrie 2026, suma lunară care poate fi acordată sub forma tichetelor de creșă este de 770 de lei. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 830 din 30 septembrie 2026 și a fost emis în aplicarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare și a normelor metodologice aferente. Suma de 770 de lei nu va fi valabilă doar în ultimele luni din acest an. Potrivit ordinului, aceeași valoare va fi menținută și în februarie și martie 2027, primele două luni prevăzute de actul normativ pentru semestrul I al anului viitor.
Noi valori și pentru tichetele culturale
Au fost stabilite și sumele care pot fi acordate sub forma tichetelor culturale în semestrul al doilea din 2026. Pentru tichetele culturale acordate cu regularitate, valoarea maximă este de 260 de lei pe lună. În cazul tichetelor culturale acordate ocazional, suma poate ajunge la maximum 510 lei pentru fiecare eveniment. Valorile au fost stabilite prin Ordinul nr. 1.187/3.177/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 778 din 15 septembrie.
Sumele rămân valabile și în primele luni din 2027
Și valorile stabilite pentru tichetele culturale vor continua să fie aplicate în februarie și martie 2027. Atât tichetele de creșă, cât și cele culturale sunt reglementate în baza Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Noile ordine stabilesc sumele aplicabile pentru perioada menționată și menținerea acestora în februarie și martie anul viitor.