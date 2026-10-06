Motorina se apropie de 11 lei pe litru. Cât costă carburanții în România pe 6 octombrie

Prețurile carburanților rămân ridicate în România marți, 6 octombrie, fără schimbări față de ziua precedentă. Motorina se menține foarte aproape de pragul de 11 lei pe litru, în timp ce benzina trece de 10 lei în mai multe orașe mari. Cea mai ieftină benzină se găsește în comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, unde un litru costă 9,87 lei. Tot acolo este și cel mai mic preț la motorină, de 10,75 lei pe litru, la stațiile Dacma.
În marile orașe, diferențele de preț sunt mici. Un litru de benzină costă 10,05 lei în București, Iași și Constanța, în timp ce în Timișoara prețul este de 10,03 lei. În Cluj-Napoca, benzina este ceva mai ieftină, la 9,93 lei pe litru. Prețurile carburanților au rămas însă la niveluri ridicate, iar față de ziua precedentă valorile afișate în principalele orașe nu s-au modificat.
Motorina rămâne aproape de pragul de 11 lei
Motorina rămâne cel mai scump carburant dintre cele prezentate. În București, Iași și Constanța, un litru costă 10,91 lei, în timp ce în Cluj-Napoca prețul este de 10,89 lei. La Timișoara, motorina ajunge la 10,88 lei pe litru. În cazul GPL-ului, prețurile sunt mai mici: 4,71 lei în Timișoara și Iași, 4,69 lei în Cluj-Napoca și Constanța și 4,64 lei în București. Tarifele se mențin constante față de ziua precedentă.
Cât s-au scumpit carburanții într-o lună
Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a crescut cu 4,5%. Pentru un plin de 50 de litri, această majorare înseamnă un cost cu 21,5 lei mai mare decât în urmă cu 30 de zile. În cazul motorinei, scumpirea a fost și mai accentuată. Prețul mediu a urcat cu 7,7%, ceea ce face ca un plin de 50 de litri să coste acum cu 39 de lei mai mult decât în urmă cu o lună.
Acciza la motorină rămâne redusă cu 25%
Acciza aplicată motorinei standard rămâne redusă cu 25% în perioada 1-15 octombrie 2026. Măsura a fost menținută după evaluarea prevăzută de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026, pe fondul evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Reducerea temporară continuă astfel în prima jumătate a lunii octombrie. Acciza efectivă pentru motorina standard comercializată în România este de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.
Reducerea accizei va fi reevaluată
Ministerul Finanțelor va continua să urmărească evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor practicate la pompă. Nivelul reducerii accizei urmează să fie reevaluat în funcție de indicatorii de piață pentru fiecare perioadă de 14 zile. Până atunci, reducerea de 25% rămâne valabilă până la 15 octombrie, în timp ce prețurile la benzină și motorină continuă să se mențină la niveluri ridicate în România.