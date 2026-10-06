Motorina se apropie de 11 lei pe litru. Cât costă carburanții în România pe 6 octombrie

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 oct. 2026, 10:55

Prețurile carburanților rămân ridicate în România marți, 6 octombrie, fără schimbări față de ziua precedentă. Motorina se menține foarte aproape de pragul de 11 lei pe litru, în timp ce benzina trece de 10 lei în mai multe orașe mari. Cea mai ieftină benzină se găsește în comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, unde un litru costă 9,87 lei. Tot acolo este și cel mai mic preț la motorină, de 10,75 lei pe litru, la stațiile Dacma.

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