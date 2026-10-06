China a închis 670 de bănci într-un singur an. De ce elimină Beijingul „verigile slabe” din sistemul financiar
Bancă din China / Sursa foto - Arhivă
China își reorganizează rapid sectorul bancar, iar instituțiile mici și vulnerabile sunt principalele vizate. Aproximativ 670 de bănci au fost închise în 2025, echivalentul a aproape un sfert din numărul total al băncilor din țară, în cadrul unui proces de fuziuni și dizolvări menit să consolideze sistemul financiar.
Beijingul accelerează restructurarea băncilor mici
Autoritățile chineze au intensificat procesul de consolidare a sectorului bancar, în special în cazul instituțiilor comerciale de dimensiuni reduse și al băncilor rurale.
Potrivit unei analize Fitch Ratings citate de News.ro, strategia urmărește reducerea numărului de instituții de credit și crearea unor entități bancare mai mari, mai bine capitalizate și mai ușor de supravegheat.
În 2025, 670 de instituții de credit au fost închise în China. Numărul reprezintă aproximativ 25% din băncile țării, iar amploarea operațiunii indică ritmul în care Beijingul încearcă să reorganizeze segmentul vulnerabil al sistemului financiar.
Băncile rurale, considerate cea mai vulnerabilă zonă
Fitch Ratings avertizează că băncile comerciale mici și instituțiile rurale reprezintă în continuare una dintre cele mai fragile componente ale sistemului financiar chinez.
Problemele identificate de agenția de rating includ calitatea mai slabă a activelor, capitalizarea redusă și deficiențele de guvernanță. Riscurile sunt mai pronunțate în regiunile mai puțin dezvoltate ale Chinei.
Datele prezentate în analiză arată că randamentul activelor băncilor rurale a coborât la 0,45% în prima jumătate a anului, comparativ cu 0,56% în 2021.
În același timp, rata creditelor neperformante a ajuns la 2,8%, aproape dublu față de media de 1,5% înregistrată la nivelul întregului sector bancar.
De ce sunt vulnerabile instituțiile mici
Situația băncilor rurale este influențată și de tipul clienților și proiectelor față de care sunt expuse.
Aceste instituții au o expunere mai mare la companii mici, dezvoltatori imobiliari și vehicule de finanțare ale administrațiilor locale. Toate aceste segmente au fost afectate de încetinirea economiei chineze și de problemele persistente de pe piața imobiliară.
Prin fuziuni și dizolvări, autoritățile încearcă să reducă vulnerabilitățile acestor instituții și să creeze structuri bancare mai solide.
Procesul are și o componentă de supraveghere. Consolidarea ar trebui să reducă posibilitățile de arbitraj de reglementare, să îmbunătățească transparența și să permită un control mai eficient asupra instituțiilor financiare.
Fitch: Problemele băncilor mici nu amenință întregul sistem
Deși situația băncilor mici este considerată vulnerabilă, Fitch Ratings apreciază că riscul ca problemele lor să se extindă asupra întregului sistem financiar chinez este, în prezent, limitat.
Unul dintre motive este caracterul predominant local al activității acestor instituții. În plus, expunerea lor față de alte bănci este redusă, ceea ce limitează posibilitatea unei transmiteri rapide a problemelor financiare către întregul sector.
Agenția estimează însă că restructurarea va putea modifica în timp nivelul concurenței dintre creditorii de dimensiuni mici. În același timp, vulnerabilitățile structurale ale acestor instituții ar putea continua să existe pe termen scurt.
Economia Chinei dă semnale de încetinire
Consolidarea sectorului bancar are loc într-un moment în care economia chineză traversează o perioadă cu ritmuri de creștere mai moderate.
Produsul Intern Brut al Chinei a avansat cu 4,3% în trimestrul al doilea din 2026, potrivit datelor oficiale, acesta fiind cel mai lent ritm de creștere din ultimii ani.
Și evoluția profiturilor industriale indică o încetinire. În august, profiturile întreprinderilor industriale de dimensiuni mari au crescut cu 4,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele oficiale arată că, pentru primele opt luni din 2026, creșterea cumulată a profiturilor a fost de 15,7%, însă ritmul din august a fost mult mai redus.
Beijingul vrea bănci mai puține, dar mai puternice
În acest context, închiderea și fuziunea instituțiilor mici face parte dintr-o strategie mai amplă de restructurare a sectorului financiar.
Obiectivul este ca băncile rămase să aibă o capitalizare mai solidă, o guvernanță mai eficientă și o capacitate mai bună de a face față riscurilor asociate economiei locale.
Pentru moment, Fitch consideră că problemele băncilor rurale nu reprezintă o amenințare majoră pentru întregul sistem financiar. Totuși, amploarea restructurării arată că autoritățile chineze încearcă să elimine din timp instituțiile considerate vulnerabile și să limiteze riscurile care s-ar putea acumula în sectorul bancar.
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