China a închis 670 de bănci într-un singur an. De ce elimină Beijingul „verigile slabe” din sistemul financiar

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 oct. 2026, 10:12

China își reorganizează rapid sectorul bancar, iar instituțiile mici și vulnerabile sunt principalele vizate. Aproximativ 670 de bănci au fost închise în 2025, echivalentul a aproape un sfert din numărul total al băncilor din țară, în cadrul unui proces de fuziuni și dizolvări menit să consolideze sistemul financiar.

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