ROBOR la 3 luni rămâne la 6,11%. Cum evoluează dobânzile pentru creditele în lei

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 oct. 2026, 11:36

Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat pentru calcularea dobânzilor la o parte importantă dintre creditele în lei, a rămas la 6,11%, în timp ce ROBOR la 6 luni a coborât ușor. În același timp, IRCC a ajuns la 5,57% pentru trimestrul al patrulea din 2026.

Distribuie articolul