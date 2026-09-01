Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ai senzația de balonare?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 10:26

De ce apare senzația de balonare și când ar trebui să ne îngrijoreze? La Realitatea Medicală, Nicole Păcuraru discută despre cauzele acestui disconfort frecvent și soluțiile care pot ajuta la prevenirea și ameliorarea lui.

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