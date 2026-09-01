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Tânăr de 23 de ani, reținut după ce a agresat un alt tânăr în plină stradă, în Medgidia

Reținere / foto: IPJ Constanța

Reținere / foto: IPJ Constanța

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 sept. 2026, 13:47
Actualizat1 sept. 2026, 13:52

Un tânăr de 23 de ani a fost reținut de polițiștii din Medgidia, județul Constanța, după ce a agresat fizic un alt tânăr de 21 de ani cu un obiect tăietor-înțepător. Întreaga scenă s-a petrecut în plină stradă și a creat panică printre trecători.

Au fost momente de panică pe o stradă din Medginia, județul Constanța! Totul după ce un tânăr de 23 de ani a atacat cu un obiect tăietor-înțepător un alt tânăr, în vârstă de 21 de ani. Scena șocantă s-a petrecut pe 26 august, pe strada Republicii din municipiu și a creat panică printre trecători.

"În urma cercetărilor efectuate de către polițiști, la data de 26 august a.c., pe strada Republicii din municipiul Medgidia, cel în cauză ar fi agresat fizic, cu un obiect tăietor - înțepător un tânăr, de 21 de ani, fapt care ar fi creat o stare de temere și indignare persoanelor aflate în proximitate.
Conform prevederilor legale, persoanei vătămate i-a fost înmânată o cerere pentru adresarea către instanța de judecată în vederea emiterii unui ordin de protecție. La aceeași dată, în urma administrării probatoriului în cauză, persoana cercetată a fost reținută pentru 24 de ore, fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Astăzi, 1 septembrie, acesta urmează a fi prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, cu propuneri corespunzătoare", au transmis polițiștii constănțeni.

Potrivit IPJ Constanța, oamenii legii au intervenit rapid, iar victima a fost informată privind pașii necesari pentru obținerea unui ordin de protecție. În urma cercetărilor, agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Suspectul urmează să fie prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia cu propunerile legale corespunzătoare.

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