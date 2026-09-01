Tânăr de 23 de ani, reținut după ce a agresat un alt tânăr în plină stradă, în Medgidia

Publicat 1 sept. 2026, 13:47 Actualizat 1 sept. 2026, 13:52

Un tânăr de 23 de ani a fost reținut de polițiștii din Medgidia, județul Constanța, după ce a agresat fizic un alt tânăr de 21 de ani cu un obiect tăietor-înțepător. Întreaga scenă s-a petrecut în plină stradă și a creat panică printre trecători.

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