Cum s-au schimbat prețurile în Bulgaria după trecerea la euro. Diferențele față de România i-au surprins pe doi vloggeri

Publicat 1 sept. 2026, 14:56 Actualizat 1 sept. 2026, 14:59

Vremurile în care o vacanță în Bulgaria era sinonimă cu prețuri mici pentru români par să fie de domeniul trecutului. După adoptarea euro, turiștii au observat diferențe importante la alimente, restaurante și cazare, iar doi vloggeri români aflați la Varna a făcut o comparație directă cu prețurile din România.

Distribuie articolul