Cum s-au schimbat prețurile în Bulgaria după trecerea la euro. Diferențele față de România i-au surprins pe doi vloggeri

Vremurile în care o vacanță în Bulgaria era sinonimă cu prețuri mici pentru români par să fie de domeniul trecutului. După adoptarea euro, turiștii au observat diferențe importante la alimente, restaurante și cazare, iar doi vloggeri români aflați la Varna a făcut o comparație directă cu prețurile din România.
Marian, creatorul canalului de YouTube „2 Hoinari”, a verificat cât costă produsele și serviciile de zi cu zi după trecerea Bulgariei la moneda europeană. Discuțiile cu localnicii și prețurile întâlnite în piețe, supermarketuri și restaurante i-au oferit o imagine diferită față de cea cu care erau obișnuiți turiștii români.
Comercianții au profitat de schimbarea monedei
Una dintre explicațiile primite de vlogger a venit chiar de la recepționerul hotelului în care s-a cazat. Potrivit acestuia, schimbarea monedei nu ar fi trebuit să producă automat scumpiri semnificative, însă comercianții ar fi profitat de conversia din leva în euro pentru a majora anumite prețuri.
„Tocmai ce vorbeam cu băiatul de la recepție legat de trecerea Bulgariei la euro și a spus că în mare parte nu s-au schimbat foarte multe lucruri, însă comercianții au profitat de această ocazie să rotunjească prețurile în sus. Tocmai din acest motiv este și percepția că s-au scumpit produsele în urma trecerii la euro. Ca să înțelegeți, acum un euro înseamnă 1,95 ceva leva, dar comercianții au profitat și toate prețurile care erau de 1,8 leva au fost transformate în un euro sau 1,7 leva transformate în un euro. Deci au crescut puțin prețurile", explică Marian în cadrul clipului.
Astfel, diferența dintre conversia oficială și prețul efectiv cerut consumatorilor a devenit vizibilă mai ales în cazul produselor ieftine, unde rotunjirea către următoarea valoare în euro poate însemna o creștere procentuală importantă.
Cât costă produsele din piața din Varna
În piața locală din Varna, prețurile întâlnite de român au fost mult mai mari decât s-ar fi așteptat de la o destinație cunoscută pentru costurile accesibile.
Printre produsele prezentate se numără vinul la 5 euro pentru o sticlă mare, vinetele la 3,50 euro, roșiile la 4 euro, ardeii la 6 euro, cartofii la 1,40 euro și roșiile mari la 2,50 euro kilogramul.
Lista continuă cu ouă la 5,50 euro, pâine de casă la 3 euro și porumb pentru fiert la 0,76 euro.
„Găsim tot felul de produse locale, tradiționale. Uite, vin la 5 euro sticla mare, fructe, legume... vinete 3,50 euro, 4 euro roșiile, ardei 6 €, cartofi 1,40 euro, 2,50 euro roșiile mari, ouăle... 5,50 euro, pâine de casă 3 euro, porumb pentru fiert 0,76 euro... Mi se par prețuri foarte mari. 2,50 euro kg de roșii... Cum își permit oamenii ăștia?", a spus el.
Nivelul prețurilor la unele dintre aceste produse l-a făcut pe vlogger să compare costurile din Varna cu cele întâlnite în alte orașe europene.
Șezlongurile și umbrelele rămân mai ieftine decât în România
În ceea ce privește serviciile de pe litoral, Bulgaria păstrează însă un avantaj pentru turiștii români.
Un șezlong costă aproximativ 3 euro, echivalentul a circa 15 lei, în timp ce un pachet format din șezlong și umbrelă ajunge la aproximativ 6 euro.
Situația se schimbă însă atunci când turiștii trec de la plajă la restaurant. Costurile pentru mâncare sunt percepute ca fiind mai ridicate decât în multe stațiuni de pe litoralul românesc.
Un prânz în Varna ajunge la 15 euro
La o terasă din centrul orașului Varna, Marian a plătit 15 euro pentru un prânz alcătuit dintr-un gyros la farfurie și o limonadă de jumătate de litru. La un curs rotunjit, suma înseamnă aproximativ 75 de lei.
Comparația cu România a venit imediat, în special prin raportare la prețurile din Eforie Nord.
„Față de România, aici șezlongul și umbrela sunt mai ieftine, dar mâncarea mi se pare mai scumpă. De exemplu la Eforie Nord găsești meniuri cu 35 lei, găsești mâncarea mai ieftină. Aici nu prea găsești un meniu întreg cu 7 euro", susține românul.
Diferența este astfel mai puțin vizibilă la costurile serviciilor de plajă și mai pronunțată în cazul meselor luate în oraș.
Nici supermarketurile nu mai sunt la fel de ieftine
Comparația făcută de vlogger a inclus și marile lanțuri de supermarketuri, unde prețurile în euro arată că avantajul tradițional al Bulgariei s-a redus.
O pâine costă 1,49 euro, în timp ce un litru de lapte ajunge la 1,43 euro. Pentru un bax de 20 de ouă, prețul indicat este de 4,95 euro.
Pentru turiștii români care aleg Bulgaria pentru vacanțe, diferențele de preț devin astfel importante în funcție de tipul de cheltuială. Costurile pentru plajă pot rămâne mai mici decât în România, în timp ce alimentele și mesele la restaurant pot ajunge la niveluri care schimbă calculul bugetului pentru o vacanță la Varna.