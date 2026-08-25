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Politica· 2 min citire

SURSE. Negocieri eșuate, pe noua Lege a Salarizării

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 aug. 2026, 15:13

Legea Salarizării dă bătăi de cap guvernului demis Bolojan, fiindcă azi a avut loc o nouă rundă de negocieri fără niciun final. Toate speranțele se întreaptă către întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Timpul se scurge rapid pentru adoptarea noii legi a salarizării din sistemul bugetar. Pe fondul nemulțumirilor accentuate de la nivelul Ministerului Finanțelor și ale altor ministere de resort privind grilele de salarizare, liderii politici încearcă să deblocheze negocierile în ultimul moment.

Termenul-limită pentru adoptarea proiectului este 31 august, însă liderii partidelor din coaliție și reprezentanții sindicatelor recunosc că șansele de a ajunge la un consens în timp util sunt extrem de reduse.

Discuții decisive între ministere și o posibilă întâlnire la Cotroceni

Pentru a depăși impasul, reprezentanții ministerelor au programat o nouă rundă de consultări tehnice focused pe reevaluarea griilor de salarizare contestate. În cazul în care se va obține o formulă de compromis pe plan ministerial, proiectul urmează să fie discutat într-o întâlnire decisivă la nivel înalt cu președintele țării.

Abia după această rundă finală de consultări se va stabili dacă există sau nu un acord politic ferm pentru asumarea și trecerea legii prin Parlament.

Șanse minime pentru un acord politic până la 31 august

Punctele de divergență majore dintre ministere, suprapuse pe nemulțumirile exprimate de confederațiile sindicale, fac tot mai probabilă ratarea termenului stabilit. Atât liderii politici, cât și reprezentanții angajaților din sectorul public se arată sceptici în privința adoptării proiectului în forma actuală.

Neînțelegerile privind noile grile salariale riscă să blocheze din nou reforma salarizării unice, un jalon extrem de important pentru stabilitatea fiscală și pentru angajamentele europene ale României.

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