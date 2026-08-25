Alexandru Rogobete cere public demisia președintelui CNAS, Horațiu Moldovan: "Accesul la medicamente nu este o falsă criză"

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 13:39

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut public, printr-o postare pe Facebook, demisia sau demiterea președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan. Acuzația centrală vizează declarațiile făcute cu o zi înainte de acesta, prin care ar fi negat existența unei crize a citostaticelor din România.

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