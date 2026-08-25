Alexandru Rogobete cere public demisia președintelui CNAS, Horațiu Moldovan: "Accesul la medicamente nu este o falsă criză"

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut public, printr-o postare pe Facebook, demisia sau demiterea președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan. Acuzația centrală vizează declarațiile făcute cu o zi înainte de acesta, prin care ar fi negat existența unei crize a citostaticelor din România.
Ce a declarat președintele CNAS
Potrivit lui Rogobete, Horațiu Moldovan a afirmat, cu o zi înainte, că "nu este o criză a citostaticelor", că "nu există lipsuri" și că "totul este în regulă". Fostul ministru susține că aceste afirmații sunt false și le califică drept "total iresponsabile".
"Ieri, președintele CNAS, Horațiu Moldovan, ne-a explicat senin că «nu este o criză a citostaticelor», că «nu există lipsuri» și că «totul este în regulă»", a scris Rogobete, care adaugă: "S-a dovedit că a mințit. Fie din nepricepere, fie din reavoință."
CNAS și Horațiu Moldovan nu au reacționat public, până la publicarea acestui articol, la acuzațiile formulate de fostul ministru.
Acuzații legate de listele de medicamente și accesul la tratament
În postarea sa, Rogobete susține că președintele CNAS a fost implicat anterior în decizii care ar fi afectat accesul pacienților la tratament. Potrivit acestuia, Moldovan "a susținut eliminarea unor medicamente ieftine din liste", deși unele dintre acestea ar fi folosite de milioane de pacienți, în special persoane vulnerabile.
Fostul ministru mai afirmă că președintele CNAS a susținut, anul trecut, modificări ale accesului la tratament realizate prin ordonanțe președințiale, cărora spune că li s-a opus la momentul respectiv. Rogobete susține că, în prezent, există copii cu acces dificil la tratamente pentru epilepsie, pacienți care caută anumite citostatice și spitale publice care ar primi finanțare insuficientă și inconstantă de la CNAS.
Reforma sistemului de sănătate, un alt punct de dispută
Rogobete acuză conducerea CNAS că s-ar fi opus unei reforme prin care ar fi urmat să fie eliminat monopolul instituției și dezvoltat sistemul de asigurări private de sănătate. De asemenea, susține că președintele CNAS ar promova reducerea finanțării spitalelor mici, decizie pe care o consideră "incompetență", nu reformă.
"Închiderea spitalelor nu înseamnă mai puțini bolnavi, înseamnă sufocarea centrelor de urgență deja supraaglomerate", a scris fostul ministru, care leagă această direcție de linia politică a premierului Ilie Bolojan.
Rogobete cere și un răspuns din partea premierului Bolojan
Fostul ministru al Sănătății spune că are "rezerve mari" cu privire la șansele ca demiterea sau demisia președintelui CNAS să aibă loc și cere, în același timp, un punct de vedere din partea premierului Ilie Bolojan. Rogobete îl întreabă, retoric, "cum este minciuna compatibilă cu reforma" și cum trec pacienții oncologici prin ceea ce el numește "crize false și închipuite".
"Cinismul declarațiilor de ieri ar fi trebuit să fie urmat de o demitere automată a președintelui CNAS, dar poate în sistemul Bolojan cinismul este premiat, mai ales dacă scade 1-2% din deficit cu orice preț, chiar și cu cel al pacienților", a scris Rogobete.
"Ipocrizia" numirii politice, un alt argument invocat de fostul ministru
Rogobete susține că președintele CNAS "încearcă să pozeze în tehnocrat independent", deși a fost numit inițial secretar de stat la Ministerul Sănătății printr-o decizie politică, iar ulterior a fost numit, tot politic, la conducerea CNAS. Fostul ministru precizează că nu numirea politică în sine este problema, ci, potrivit lui, "ipocrizia de a pretinde că deciziile și declarațiile sale nu au nicio legătură cu politica pe care o execută".
Concluzia lui Rogobete
În încheierea postării, Alexandru Rogobete își reiterează solicitarea: "Pentru cinismul declarațiilor de ieri, pentru ignorarea problemelor reale privind accesul la tratament și pentru lipsa de responsabilitate față de pacienți, îi cer public demisia președintelui CNAS."
"CNAS trebuie condusă de cineva care apără accesul pacienților la sănătate, nu de cineva care le explică faptul că problemele lor sunt «false»", a mai scris fostul ministru al Sănătății, pe Facebook.