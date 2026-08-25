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Politica· 2 min citire

Întâlnirea Ilie Bolojan – Fănel Bogoș: Premierul demis evită explicațiile

Scris deIulian Budusan
Publicat25 aug. 2026, 13:49
Actualizat25 aug. 2026, 14:10
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan evită explicațiile clare privind întâlnirea controversată cu omul de afaceri Fănel Bogoș. Premierul demis a recunoscut indirect rolul cabinetului său de la Palatul Victoria, în timp ce liberalul Mihai Barbu susține că i l-a prezentat pe Bogoș doar ca potențial candidat politic, fără alte interese.

Explicații ezitante la nivel înalt după o întrevedere desfășurată la Palatul Victoria. Premierul demis Ilie Bolojan a recunoscut indirect că întâlnirea sa cu omul de afaceri Fănel Bogos a fost intermediată prin cabinetul de la Guvern. În același timp, liberalul Mihai Barbu susține că discuția a avut un scop politic și neagă orice intervenție privind conducerea Direcției Sanitar Veterinare Vaslui.

Ce spune Ilie Bolojan despre vizitele oamenilor de afaceri la Guvern

Întrebat dacă este o practică obișnuită ca liderii de partid sau reprezentanții locali să vină însoțiți de oameni de afaceri la Palatul Victoria, Ilie Bolojan a admis că astfel de audiențe au loc periodic, subliniind că primește săptămânal mediul de afaceri și reprezentanți ai comunităților locale.

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Premierul a precizat că primirea unei persoane în audiență nu înseamnă asumarea eventualelor acțiuni ulterioare ale acesteia și a punctat că responsabilitatea verificărilor revine instituțiilor abilitate atunci când apar suspiciuni.

Versiunea lui Mihai Barbu: Un posibil candidat politic, nu presiuni la DSV Vaslui

De cealaltă parte, liberalul Mihai Barbu a oferit propria explicație cu privire la prezența sa alături de Fănel Bogoș la Palatul Victoria. Acesta a afirmat că l-a evaluat pe omul de afaceri ca pe o opțiune pentru o viitoare candidatură politică și că scopul întrevederii a fost doar prezentarea acestuia către conducerea partidului.

Mihai Barbu a respins speculațiile referitoare la o eventuală încercare de influențare a conducerii Direcției Sanitar Veterinare Vaslui, susținând că demersul său a fost strict de natură politică.

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