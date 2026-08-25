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Politica· 2 min citire
Întâlnirea Ilie Bolojan – Fănel Bogoș: Premierul demis evită explicațiile
Publicat25 aug. 2026, 13:49
Actualizat25 aug. 2026, 14:10
SursăRealitatea PLUS
Ilie Bolojan evită explicațiile clare privind întâlnirea controversată cu omul de afaceri Fănel Bogoș. Premierul demis a recunoscut indirect rolul cabinetului său de la Palatul Victoria, în timp ce liberalul Mihai Barbu susține că i l-a prezentat pe Bogoș doar ca potențial candidat politic, fără alte interese.
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