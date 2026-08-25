Întâlnirea Ilie Bolojan – Fănel Bogoș: Premierul demis evită explicațiile

Publicat 25 aug. 2026, 13:49 Actualizat 25 aug. 2026, 14:10 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan evită explicațiile clare privind întâlnirea controversată cu omul de afaceri Fănel Bogoș. Premierul demis a recunoscut indirect rolul cabinetului său de la Palatul Victoria, în timp ce liberalul Mihai Barbu susține că i l-a prezentat pe Bogoș doar ca potențial candidat politic, fără alte interese.

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