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Politica· 2 min citire

Șantaj internațional pentru salvarea lui Dominic Fritz. Globaliștii cer blocarea banilor din PNRR ca să-l scape

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Scris deRealitatea.NET
Publicat25 aug. 2026, 14:48
Actualizat25 aug. 2026, 14:51
SursăRealitatea PLUS

Se încearcă salvarea lui Dominic Fritz la Bruxelles, după ce a pierdut mandatul de primar al Timișoarei. Două grupuri politice majore din Uniunea Europeană îi cer Ursulei von der Leyen să rețină sute de milioane de euro din PNRR, destinate României. Mai exact, este vorba despre 770 de milioane de euro pe care aliații PNL și USR încearcă să le blocheze până nu se renunță la modificarea legii care va duce la încetarea mandatului lui Dominic Fritz.

Grupurile politice din care fac parte USR și PNL cer blocarea fondurilor din PNRR pentru țara noastră, în timp ce Ilie Bolojan le vorbește constant românilor despre cât de importantă și urgentă este atragerea banilor europeni.

Aliații PNL și USR din Parlamentul UE atacă justiția din România

Aliații PNL și USR din Parlamentul European atacă justiția din România. Două grupuri politice majore cer Comisiei Europene să rețină fonduri de sute de milioane destinate țării noastre, după decizia CCR în privința lui Dominic Fritz.

Demersul a fost realizat printr-o scrisoare adresată Ursulei von der Leyen, semnată de președintele PPE, Manfred Weber, și lidera grupului Renew Europe, Valérie Hayer. Cele două partide îi cer șefei Comisiei să clarifice fără echivoc că cele 770 de milioane de euro din PNRR nu vor fi eliberate decât dacă România renunță la planurile de modificare a legii care va duce la încetarea mandatului primarului Timișoarei, Dominic Fritz.

Semnatarii scrisorii susțin că aplicarea retroactivă a amendamentului încalcă legislația UE și Constituția României și acuză PSD că îl vizează în mod deliberat pe Fritz. Manfred Weber a transmis: „Dacă legislația este concepută pentru a elimina un adversar politic, iar fondurile UE sunt folosite ca pârghie pentru a o impune, aceasta nu mai este doar politică – este o problemă legată de statul de drept”.

770 de milioane de euro, puse în joc pentru Fritz

În scrisoare, liderii partidelor apropiate de PNL și USR o îndeamnă pe Ursula von der Leyen să transmită un semnal înainte ca președintele României, Nicușor Dan, să promulge legea și înainte de termenul limită de 31 august pentru reformele care ar permite deblocarea fondurilor UE. Amendamentul care îl vizează pe Fritz a fost deja declarat constituțional de Curtea Constituțională, iar legea este în prezent din nou în parlament, pentru alte modificări cerute de CCR.

În consecință, în timp ce Ilie Bolojan le spune românilor că legile sale trebuie să fie promulgate urgent pentru că atragerea fondurilor din PNRR e necesară pentru țară, aliații săi de la Bruxelles îi cer Ursulei von der Leyen să blocheze banii destinați României.

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