Șantaj internațional pentru salvarea lui Dominic Fritz. Globaliștii cer blocarea banilor din PNRR ca să-l scape

Publicat 25 aug. 2026, 14:48 Actualizat 25 aug. 2026, 14:51 Sursă Realitatea PLUS

Se încearcă salvarea lui Dominic Fritz la Bruxelles, după ce a pierdut mandatul de primar al Timișoarei. Două grupuri politice majore din Uniunea Europeană îi cer Ursulei von der Leyen să rețină sute de milioane de euro din PNRR, destinate României. Mai exact, este vorba despre 770 de milioane de euro pe care aliații PNL și USR încearcă să le blocheze până nu se renunță la modificarea legii care va duce la încetarea mandatului lui Dominic Fritz.

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