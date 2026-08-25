Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

AUR solicită demiterea de urgență a Cristinei Trăilă din funcția de secretar general adjunct al Guvernului

AUR

AUR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 aug. 2026, 15:25
SursăRealitatea PLUS

AUR îi solicită premierului demis Ilie Bolojan să o elibereze de urgență pe Cristina Trăilă din funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Nu pronunțăm noi sentințe și respectăm prezumția de nevinovăție. Dar există o diferență fundamentală între răspunderea penală, care aparține justiției, și răspunderea politică.

Un demnitar aflat într-o poziție importantă în aparatul Guvernului, suspect într-un dosar privind folosirea influenței politice, nu poate continua să ocupe liniștit aceeași funcție până când situația sa juridică va fi lămurită.

Mai ales că acest dosar nu se oprește la Cristina Trăilă. Fănel Bogoș, în dosarul căruia este acuzată doamna Trăilă de complicitate, potrivit informațiilor din masa-media, a ajuns, în septembrie 2025, chiar în biroul lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria.

Ilie Bolojan nu poate să se ascundă la nesfârșit, ci trebuie să iasă public și să explice integral natura relației sale cu Fănel Bogoș. Nu este suficient să ni se spună că un om de afaceri cercetat pentru presupuse intervenții la nivelul administrației centrale a ajuns în biroul premierului și că întâlnirea nu a produs nimic.

AUR solicită eliberarea imediată din funcție a Cristinei Trăilă și explicații publice complete din partea lui Ilie Bolojan privind întâlnirea și relația sa cu Fănel Bogoș.

Justiția va stabili vinovățiile penale, dar responsabilitatea politică nu poate fi băgată sub preș și nici amânată până la finalizarea unui dosar care poate dura ani.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cristina trăilăpartidul aur

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Justitie

Captură uriașă de țigări de contrabandă la Buzău. Peste 3,3 milioane de țigarete, ascunse în transporturi cu pește și încălțăminte

Captură uriașă de țigări de contrabandă la Buzău. Peste 3,3 milioane de țigarete, ascunse în transporturi cu pește și încălțăminte

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne: „Capturarea în aceste zile a 1.7 tone de droguri de mare risc este un succes important al Ministerului Afacerilor Interne”
Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne: „Capturarea în aceste zile a 1.7 tone de droguri de mare risc este un succes important al Ministerului Afacerilor Interne”
Poliția Capitalei explică de ce polițiștii trebuie să poarte vesta antiînjunghiere: „Echipamentul trebuie să fie disponibil și purtat anterior apariției unui pericol”
Poliția Capitalei explică de ce polițiștii trebuie să poarte vesta antiînjunghiere: „Echipamentul trebuie să fie disponibil și purtat anterior apariției unui pericol”
Cristina Trăilă, pusă oficial sub acuzare de DNA, în dosarul lui Fănel Bogos. Ce acuzații i se aduc
Cristina Trăilă, pusă oficial sub acuzare de DNA, în dosarul lui Fănel Bogos. Ce acuzații i se aduc
Scandal la DNA Iași, la audierea Cristinei Trăilă: avocata subalternei lui Bolojan a agresat un jurnalist VIDEO
Scandal la DNA Iași, la audierea Cristinei Trăilă: avocata subalternei lui Bolojan a agresat un jurnalist VIDEO

Mai multe știri din Politica

Mai Multe