AUR solicită demiterea de urgență a Cristinei Trăilă din funcția de secretar general adjunct al Guvernului

Publicat 25 aug. 2026, 15:25 Sursă Realitatea PLUS

AUR îi solicită premierului demis Ilie Bolojan să o elibereze de urgență pe Cristina Trăilă din funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Nu pronunțăm noi sentințe și respectăm prezumția de nevinovăție. Dar există o diferență fundamentală între răspunderea penală, care aparține justiției, și răspunderea politică.

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