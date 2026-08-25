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Politica· 1 min citire
AUR solicită demiterea de urgență a Cristinei Trăilă din funcția de secretar general adjunct al Guvernului
AUR
Publicat25 aug. 2026, 15:25
SursăRealitatea PLUS
AUR îi solicită premierului demis Ilie Bolojan să o elibereze de urgență pe Cristina Trăilă din funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Nu pronunțăm noi sentințe și respectăm prezumția de nevinovăție. Dar există o diferență fundamentală între răspunderea penală, care aparține justiției, și răspunderea politică.
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