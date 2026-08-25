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Politica· 1 min citire

Niculina Stelea (senator AUR): „Cererea grupurilor PPE și Renew Europe, la care sunt afiliați europarlamentarii PNL și USR, este un veritabil act de trădare națională”

Niculina Stelea (senator AUR)

Niculina Stelea (senator AUR)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 13:41

Senatorul AUR Niculina Stelea critică scrisoarea adresată luni președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de către liderii grupurilor Partidului Popular European și Renew Europe, prin care se solicită nealocarea celor 770 de milioane de euro aferente jalonului 431 privind Legea integrității.

Niculina Stelea atenționează că demersul constituie un efort disperat pentru salvarea mandatului lui Dominic Fritz, fapt incalificabil în condițiile în care justiția din România s-a pronunțat definitiv privind ilegalitățile comise de primarul Timișoarei.

„Consider un veritabil act de trădare faptul că PPE (partid european din care face parte PNL) și Renew Europe (partid european din care face parte USR) au solicitat Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen să nu deconteze 770 de milioane de euro din PNRR pentru România ca urmare a faptului că primarul Timișoarei, neamțul Dominic Fritz, ar urma să-și piardă mandatul.

Practic, două partide europene acționează țintit împotriva țării noastre, respingând dreptul național de a ne stabili cum arată legislația privind integritatea.

Reiterez faptul că patru instanțe de judecată din România au stabilit în unanimitate că Dominic Fritz este incompatibil și a încălcat legislația semnând un PUZ cu dedicație pentru o persoană care i-a donat bani în campania electorală.

Toate aceste eforturi străine disperate pentru salvarea mandatului lui Dominic Fritz accentuează sentimentul că acesta este un personaj „infiltrat” în viața politică românească”, a declarat senatorul AUR, Niculina Stelea.

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