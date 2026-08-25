Ministrul Pîslaru cheamă sindicaliștii la discuții: „Pe de o parte, confederațiile sindicale spun că guvernul nu are legitimitate și că ar trebui să nu facă nimic”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, i-a convocat pe reprezentanții sindicatelor la o întâlnire de dialog social, după protestele organizate de sindicaliștii din comerț. Discuțiile vizează, printre altele, problema salariului minim și situația contractelor colective de muncă.
Dragoș Pîslaru, întâlnire cu sindicatele după proteste
Ministrul interimar al Muncii a anunțat că a solicitat secretarului de stat Gal să îi invite pe reprezentanții sindicatelor la Ministerul Muncii pentru o întâlnire dedicată dialogului social.
„Cu privire la manifestația de protest a sindicatelor din comerț... Vă anunț că l-am rugat pe domnul secretar de stat - Gal să invite reprezentanții sindicatelor la o întâlnire de dialog social la noi la minister. Va începe la ora 12:00. Cu privire la elementele pe care le avem pe agendă, vă pot spune că cele două revendicări care au fost anunțate... Prima dintre ele legată de salariul minim. Pe data de 5 iunie, conform HG 35 pe 2025, a existat deja o consultare cu privire la pregătirea cercetării care să fundamenteze nivelul salariului minim.
Termenul, după cum știți, conform hotărârii de guvern este de 28 septembrie pentru a prezenta raportul bazat pe datele de la INS și pe la Comisia Națională de Prognoză, care să ducă la fundamentarea în buget și la deciziile care vor fi luate.
Prin urmare, cu siguranță protestele sunt o formă de exprimare a sindicatelor. În acest moment, însă, nu avem vreo bornă care să ne permită într-un fel să luăm decizii.
Cu privire la celălalt subiect legat de contractele colective. România respectă pilonul social al drepturilor sociale, pilonul european al drepturilor sociale și, evident, partea acestui lucru și al acquis-ului comunitar este și această negociere colectivă. Pentru negocieri la nivel național nu avem un cadru de reprezentare, cel puțin la nivelul patronatelor. Nu putem avea contracte colective naționale. Pentru contractele sectoriale sunt câteva care sunt deja adoptate, evident, înțelegem faptul că sindicatele își doresc mai multe contracte colective sectoriale.
Aceste lucruri le vom discuta la întâlnire ca să înțelegem mai concret, exact solicitările sindicale. Aș vrea doar să-mi permiteți să fac și eu o remarcă de context, în condițiile în care nu este neapărat vreo urgență sau vreo iminență de luare vreo decizie a guvernului. Suntem într-o situație în care, pe de o parte, confederațiile sindicale spun că guvernul nu are legitimitate și că ar trebui să nu facă nimic.
Pe de altă parte, tocmai vedem că sunt solicitări pe care le pun în fața guvernului ca și cum guvernul interimar ar putea să decidă, de exemplu, o chestiune a salariului minim.
Este o prerogativă care nu poate fi exercitată decât de un guvern cu puteri depline. Prin urmare, tot ce putem noi să asigurăm în zona de interimat este să continuăm dialogul și să pregătim un cadru pentru guvernul său.
Sunt lucruri care fac parte dintr-o campanie de dezinformare, luăm pe rând. Vă rog să vă uitați la comunicatul de astăzi de la statistice care arată că și consumul și producția industrială au crescut. Vă rog pe toți să faceți asta. Doi, o să vă rog mult... uitați-vă la raportul de la Institutul Național de Statistică de astăzi. Deci dacă nu-l aveți, actualizați-vă informațiile și după aia mai discutăm.
Și o să vedeți că avem o creștere de producție industrială. Bun? Dați-mi voie să vă răspund. Celălalt lucru de care trebuie să vă spun este că măsurile pe care acest guvern le-a luat sunt consecințele unei politici de cheltuieli deșănțate ale guvernelor anterioare. Până la urmă, ce facem acum, doar reparăm un dezastru comis de guvernele anterioare. Pe capitolul cu creșterea salarială mai transmit încă o dat acest mesaj. Astăzi este ceasul al 12-lea. Confederațiile sindicale seopun unei legi.”, a declarat ministrul interimar al Muncii - Dragoș Pîslaru.