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Politica· 2 min citire
Ilie Bolojan, epuizat din cauza muncii? Ce spun apropiații premierului demis
Foto/Arhivă
Publicat25 aug. 2026, 12:41
Actualizat25 aug. 2026, 12:43
SursăRealitatea PLUS
Surse din anturajul lui Ilie Bolojan susțin că premierul demis este extrem de suprasolicitat în această perioadă, activând într-un ritm intens. Reacțiile vin în contextul în care Guvernului i s-a cerut un punct de vedere privind noile demersuri din dosarul de corupție instrumentat de DNA Iași.
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