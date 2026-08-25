Ilie Bolojan, epuizat din cauza muncii? Ce spun apropiații premierului demis

Publicat 25 aug. 2026, 12:41 Actualizat 25 aug. 2026, 12:43 Sursă Realitatea PLUS

Surse din anturajul lui Ilie Bolojan susțin că premierul demis este extrem de suprasolicitat în această perioadă, activând într-un ritm intens. Reacțiile vin în contextul în care Guvernului i s-a cerut un punct de vedere privind noile demersuri din dosarul de corupție instrumentat de DNA Iași.

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