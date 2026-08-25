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Politica· 2 min citire

Ilie Bolojan, epuizat din cauza muncii? Ce spun apropiații premierului demis

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 aug. 2026, 12:41
Actualizat25 aug. 2026, 12:43
SursăRealitatea PLUS

Surse din anturajul lui Ilie Bolojan susțin că premierul demis este extrem de suprasolicitat în această perioadă, activând într-un ritm intens. Reacțiile vin în contextul în care Guvernului i s-a cerut un punct de vedere privind noile demersuri din dosarul de corupție instrumentat de DNA Iași.

Informațiile apar în plin scandal de corupție la DNA Iași, dosar de mare amploare în care numele fostului șef al Executivului este direct vehiculat, iar subalterni din Guvern au fost deja chemați la audieri.

Apropiații susțin că Ilie Bolojan muncește dublu pentru țară

Potrivit unor surse din cercul restrâns al premierului demis, ritmul de lucru al acestuia a crescut semnificativ în ultima perioadă. Oamenii din jurul lui Ilie Bolojan afirmă că acesta depune un efort uriaș și muncește chiar de două ori mai mult decât în alte perioade, pe fondul presiunilor politice și al dosarelor care zguduie scena publică.

Situația a fost adusă în atenție publică de jurnaliștii Realitatea Plus, care au solicitat și un punct de vedere oficial din partea Guvernului cu privire la starea premierului demis și la noile demersuri judiciare.

Dosar de corupție la DNA Iași: Ilie Bolojan, vizat de eventuale audieri

Valul de suprasolicitare vine în contextul în care procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Iași au reluat audierile într-o anchetă de proporții. Dosarul include infracțiuni extrem de grave, printre care:

  • Trafic de influență;

  • Dare de mită;

  • Șantaj și instigare la șantaj.

Conform surselor din anchetă citate de Realitatea Plus, premierul demis Ilie Bolojan ar urma să fie citat și el în fața anchetatorilor de la DNA Iași pentru a da explicații în legătură cu acest caz.

Întâlnire controversată la Palatul Victoria cu omul de afaceri Fănel Bogos

Unul dintre elementele centrale ale anchetei vizează o întâlnire care a avut loc la Palatul Victoria între Ilie Bolojan și omul de afaceri Fănel Bogos. Întrevederea s-a desfășurat în biroul premierului și ridică semne de întrebare în cadrul investigației derulate de procurorii anticorupție.

Dosarul promite să provoace noi tensiuni pe scena politică de la București, având în vedere numărul mare de personaje influente implicate de la nivel central.

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