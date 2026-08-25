Ce scheme a făcut cumătrul lui Bolojan să-i dea fiului avize

Publicat 25 aug. 2026, 13:39 Sursă Realitatea PLUS

O nouă ipocrizie marca Bolojan! Deputatul AUR Valeriu Munteanu îl acuză pe premierul interimar de dublă măsură. Deputatul a sesizat Agenția Națională de Integritate în cazul cumătrului său, Mihăiță Negură. E vorba despre primarul liberal al orașului Câmpulung Moldovenesc, care ar fi semnat, în 2019, un aviz de construcție al cărei beneficiar era fiul său, fost polițist, cercetat pentru trafic internațional de droguri. Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere de la Ilie Bolojan, dar nu avem încă un răspuns.

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