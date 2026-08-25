Ce scheme a făcut cumătrul lui Bolojan să-i dea fiului avize

O nouă ipocrizie marca Bolojan! Deputatul AUR Valeriu Munteanu îl acuză pe premierul interimar de dublă măsură. Deputatul a sesizat Agenția Națională de Integritate în cazul cumătrului său, Mihăiță Negură. E vorba despre primarul liberal al orașului Câmpulung Moldovenesc, care ar fi semnat, în 2019, un aviz de construcție al cărei beneficiar era fiul său, fost polițist, cercetat pentru trafic internațional de droguri. Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere de la Ilie Bolojan, dar nu avem încă un răspuns.
Finul lui Bolojan, avize de construcție de la tatăl primar
Deputatul AUR Valeriu Munteanu a venit cu critici dure la adresa lui Ilie Bolojan pe care îl acuză de dublă măsură când vine vorba despre integritate. Parlamentarul AUR a sesizat ANI în cazul lui primarului Mihăiță Negură, dar și al fiului acestuia, Dan Negură.
„Ilie Bolojan apără integritatea lui Fritz, dar tace când propriul cumătru este acuzat că și-a favorizat fiul. Am sesizat Agenția Națională de Integritate. Premierul interimar s-a grăbit să intervină public în apărarea aliatului său politic Dominic Fritz. Când însă suspiciunile de conflict de interese ajung în propria familie politică și chiar în cercul său apropiat, principiile invocate atât de apăsat dispar din discurs."
Sesizarea ANI vizează modul în care Dan Negură a obținut terenul pe care și-a construit o pensiune, chiar în apropierea pârtiei de schi Rarăul. Pensiunea ar fi evaluată la un milion de euro. A fost inagurată chiar de la sfârșitul anului 2025, cu ocazia Revelionului. La eveniment a fost prezent atunci și Ilie Bolojan.
Cumătrul lui Bolojan, în aceeași situație ca Dominic Fritz
Terenul pe care a fost construit hotelul de lux are o suprafață de peste 4 mii de metri pătrați. Fostul polițist a solicitat în 2019 introducerea în intravilan a terenului, iar documentul a fost semnat de urgență chiar de tatăl său, Mihăiță Negură.
În 2022, Dan Negură s-a căsătorit, iar naș la nuntă i-a fost chiar Ilie Bolojan. Premierul interimar a fost însoțit de partenera sa de viață, Ioana Fâșie. La eveniment ar fi participat 700 de invitați scrie presa locală.
De altfel, decizia de a-i fi naș lui Dan Negură i-ar fi asigurat lui Bolojan voturile filialelor din Moldova în alegerile interne pentru șefia PNL, spun jurnaliștii.
Fiul primarului din Câmpulung Moldevenesc este cunoscut pentru trecutul său controversat. În 2019, în perioada în care era încă polițist în cadrul Serviciului de Investigaţii a Criminalităţii Economice din Suceava, acesta a postat pe rețelele sociale o fotografie alături de cunoscutul interlop ieșean Adrian Corduneanu, cunoscut drept „Beleaua”.
Cei doi se aflau pe plajă și ciocneau niște halbe de bere. După ce fotografia controversată a ajuns în presă, Dan Negură a șters postarea de pe rețelele sociale. Mai mult, acesta a susținut chiar că poza ar fi fost trucată.
În urma scandalului, s-a autosesizat și conducerea IPJ Suceava și a deschis o anchetă, iar fiul primarului apropiat de Bolojan a fost audiat. Cu toate acestea, Dan Negură nu s-a ferit de controverse și a rămas în atenția autorităților.
În 2020, fostul polițist a fost acuzat de trafic internațional de droguri și acces ilegal la baze de date. Acesta a încercat să introducă în țară amfetamină și metamfetamină. Dan Negură ar fi comandat substanțele interzise prin intermediul dark web.
Finul lui Bolojan a fost trimis în judecată în 2024, iar termenul de soluționare al dosarului rămâne data de 7 septembrie 2026.