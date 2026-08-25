Dragoș Pîslaru: Fără legea salarizării, ratăm jalonul din PNRR

Publicat 25 aug. 2026, 15:20 Actualizat 25 aug. 2026, 15:21

România riscă să piardă fondurile europene din PNRR din cauza blocajului pe legea salarizării unitare. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, avertizează că jalonul va fi ratat în lipsa unui acord politic, responsabilitatea aparținând partidelor care refuză să susțină proiectul.

Distribuie articolul